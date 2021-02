Sputnik V, efectiva al 91.8% en mayores de 60 años

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los resultados del ensayo en fase III de la vacuna rusa contra el covid-19 (Sputnik V), sugieren que el régimen de dos dosis ofrece una eficacia del 91.6 por ciento y en mayores de 60 años es de 91.8 por ciento.

Los resultados preliminares fueron publicados en The Lancet, después de realizarse el ensayo en casi 20 mil participantes de los cuales tres cuartas partes recibieron la vacuna y una parte solo recibió el placebo.

El grupo de mayores de 60 años estaba formado por dos mil 144 participantes, en donde la vacuna tuvo un 91.8 por ciento de efectividad.

La vacuna tuvo pocos resultados adversos que incluyen síntomas gripales y la reacción local, síntomas que coinciden con los efectos notificados en los otros grupos, que en general fueron leves.

Los que tuvieron síntomas graves (los que requirieron ingreso hospitalario) fueron escasos tanto en el grupo de placebo (0.4 por ciento) como en el de la vacuna (0.2 por ciento).

Ninguno de los síntomas graves se asoció con la vacuna. También se notificaron cuatro muertes durante el ensayo, ninguno de los cuales se consideró asociado a la vacuna, aseguraron los autores.

En un comentario asociado a esta investigación, Ian Jones, de la Universidad de Reading, y Polly Roy, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (que no participaron en el estudio), afirman: el desarrollo de la vacuna Sputnik V ha sido criticado por “una premura impropia, atajos o falta de transparencia”, pero el resultado que aquí se presenta “es claro y se demuestra el principio científico de la vacunación”.

“Esto significa que otra vacuna puede unirse ahora a la lucha para reducir la incidencia del COVID-19″, aseguró.

Compuesta de dos partes, la Gam-COVID-Vac o Sputnik V es una vacuna que incluye dos vectoes de adenovirus -rAd26-S y rAd5-S- que han sido modificados para expresar la proteína S del SARS-CoV-2.

