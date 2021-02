Suspenden evento de Maluma por aglomeración de personas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cientos de fanáticos se formaron en las cercanías de una galería de arte en Miami con la esperanza de conocer al colombiano Maluma, aunque al final todo salió mal.

La policía local suspendió el evento debido a la emergencia sanitaria por covid-19 en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando la estrella compartió un mensaje para todos sus seguidores del barrio de Wynwood, en Miami.

«¡Atención! La gente que está en Miami nos vemos a las 15:00 horas en 2534 N Miami Avenue, tengo muchas ganas de verlos y tomarnos muchas fotos», escribió.

Varios fanáticos pudieron conocer a Maluma, pero algunos quedaron decepcionados después de que la policía suspendió el evento tras captar a los fans aglomerados.

El cantante fue visto de pie a través del techo corredizo de su automóvil saludando a los fanáticos mientras decenas de personas se acumulaban alrededor, vitoreando y tratando de tomar fotos.

Tras la cancelación de su evento sorpresa, Maluma compartió su sentir a través de sus InstaStories.

«Gracias a todos los que fueron, lastimosamente porque había mucha gente cerraron, no pude tomarme fotos con todos ustedes, la policía no dejó, sin embargo, todo eso es muestra del amor», mencionó.

#BREAKING #Miami police shuts down #Maluma meet and greet in #Wynwood after hundreds of fans show up hoping for photo-op @MarianaT51 @Telemundo51 @AccesoTotalT51 #breakingnews pic.twitter.com/fn5BUgdMje

— JRodriguez (@JRodzMIA) February 2, 2021