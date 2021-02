Buscan aumentar penas a conductores ebrios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz | El Sol de Tampico.-

ALTAMIRA, Tam.- Integrantes de la actual legislatura del Congreso del Estado iniciaron con un estudio al marco jurídico a la Ley de Tránsito para aumentar las sanciones a aquellos conductores que en estado de ebriedad ocasionan un accidente vial de consecuencias lamentables entre ellas la pérdida de vidas humanas y daños materiales de gran valor.

La diputada local, Karla Mar Loredo informó lo anterior e indicó “hemos iniciado con el estudio de modificar la Ley de Tránsito, no queremos caer en un estado de in constitucionalidad, que no tengan observaciones, vamos a cuidar mucho el marco jurídico para que realmente se cumpla el objetivo como es generar la conciencia en no manejar bajo los efectos de alguna droga entre ellos el alcohol”.

La Legisladora Local informó que hoy en día se tiene que buscar hacer conciencia real con los ciudadanos y los servidores públicos de que aquel conductor que lo haga bajo los efectos del alcohol “no lo vuelvan a repetir y no se les haga fácil salir, por lo que será por medio de una fuerte multa y sanción para que eso no suceda, por ello se ha iniciado con los estudios correspondientes para cambiar el marco jurídico a la Ley de Tránsito”.

La iniciativa en hacer cambios a la Ley de Tránsito en el estado “se debe a que muchas personas han perdido algún familiar, han tenido daños en sus bienes porque el conductor venía manejando bajo los influjos del alcohol o alguna droga y se vieron perjudicados, por lo que su vida después de ese percance ya no volverá hacer igual y con la modificación a la ley buscamos que no vuelvan a suceder esos hechos de sangre o una cuestión grave al tomar el volante en las mismas condiciones”, puntualizó Karla Mar Loredo.