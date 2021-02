Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS PAHO por sus siglas en inglés) recientemente publicó un documento para establecer el concepto de “infodemia” y sugerir cómo ganarle la batalla a la desinformación en todo lo que tiene que ver con el Covid-19.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO por sus siglas en inglés), la “infodemia” es una abundancia excesiva de información, que en parte es correcta y en parte no lo es, por lo que es complejo para las personas encontrar fuentes confiables de información de las que puedan depender para tomar decisiones cuando así lo necesiten. La “infodemia” se refiere a un incremento masivo en los volúmenes de información relacionada a un tema específico en un corto periodo de tiempo, debido a un incidente específico como lo es, en este caso, la pandemia. En este escenario, la desinformación (información sin fuentes, sin confirmar, mal entendida o mal interpretada o manipulada con dolo) y los rumores son amplificados en los medios o plataformas tecnológicas con un efecto de dispersión (contagio) parecido al de un virus.

El problema de la infodemia es que contribuye a la desinformación y la gente mal informada tiene menos probabilidad de tomar decisiones razonadas. Una de las recomendaciones más importantes para ayudar a abatir la curva de la infodemia es evitar difundir o transmitir “información”, aunque se tenga la idea o convicción de que dicha información es correcta. Esta acción es más o menos lo equivalente a usar mascarilla, si la información deja de dispersarse, el volumen de información tenderá a bajar y entonces se puede identificar de mejor manera cuáles y quiénes son fuentes confiables. Claro que la OMS se echa flores a sí misma diciendo que ellos son una fuente confiable, pero se ha visto durante los meses de la pandemia que a veces han resbalado o andan dando maromas por algo que dijeron y después salen a corregir o desmentir. Si eso pasa en la OMS, donde se supone que tienen la mejor información al respecto, ¿Qué se puede esperar de la gente que se “informa” con Loret, Chumel, el chat “macuarros” en WhatsApp o que se lo dijo su Güelita?

Exactamente y así, lo mismo sucede con la vida política del país, hay un exceso de “información” tendenciosa generada por guardianes anónimos del bienestar del país, que han encontrado como su propósito de vida “abrirle los ojos a la gente” desde las redes sociales con su dedito apuntador, para señalar todos los errores del gobierno que, ciertamente comete errores, pero también, y al mismo tiempo, ha tenido aciertos. A esto súmese las campañas de noticias falsas operadas con los llamados “bots” y entonces no tiene uno para dónde hacerse, no hay espacio para conversaciones serias donde sea aceptable y se respeten las diferencias de criterio y de opinión, porque la consigna parece ser “si no piensas como yo, eres menos que yo”. Las noticias falsas fomentan profundamente la división, porque se está perdiendo el valor del respeto a costa de la libertad de expresión que está mal entendida. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es expresarse a lo mero tlacuache, que no se confunda la arena con la harina.

En un escenario imaginario, la propuesta de ley para regular las plataformas tecnológicas de comunicación pasa por las cámaras y se aprueba por la mayoría que aún conserva la bancada de Morena. Se incluye una regulación para que las plataformas tecnológicas detengan la propagación de información que haya sido reportada desde el Gobierno como falsa y otra para que los usuarios de estas plataformas puedan tomar la decisión de qué información personal quieren compartir con la plataforma y cuál debe mantenerse privada.

Hoy en día es más la información falsa que la información fiable, vivir cuestionando siempre si algo puede ser falso es agotador y desgastante al grado que puede provocar angustia y ansiedad. La próxima vez que vaya a compartir información, piense: “¿Qué pasa si no lo comparto?”, si la respuesta es “nada”, entonces ahí deténgase, en ese momento está contribuyendo positivamente en su vida y en la de todos.

