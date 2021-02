Marilyn Manson abusó de Evan Rachel Wood

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, California, febrero 2 (Agencias)

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood aseguró el pasado lunes que el músico Marilyn Manson “abusó horriblemente” de ella durante su relación de tres años.

Manson y Wood comenzaron a salir en 2007 y se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año. La actriz ya había contado que había sobrevivido a una violación y a abuso doméstico, aunque nunca había revelado al responsable.

Fue a través de Instagram que la actriz publicó la denuncia, en ella aseguró que Mason comenzó a “prepararla cuando era adolescente” y confesó que recibió amenazas para no hacer pública su historia, pero que finalmente se había atrevido a dar el paso.

Wood, de 33 años, es conocida por papeles en películas como “The Wrestler” y “The Ides of March” y ha prestado su voz a personajes en películas como “Frozen II” y “Asterix and the Vikings”.