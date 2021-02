Niurka sí le gustaría que ‘Chente’ le tocara una ‘bubi’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Como es costumbre, la cantante y actriz Niurka, causó polémica con sus comentarios, cuando opinó sobre el escándalo que envuelve a Vicente Fernández.

La vedette dijo que en el caso de las mujeres que denunciaron acoso, debieron hacerlo antes, en el momento de los hechos.

Después la cubana dijo que dejaría que Don Chente le “tocara el seno” a cambio de algunas canciones.

Y calificó al cantante ranchero como “rabo verde”, todo esto en una entrevista con el programa Sal y Pimienta, de Univisión.

“Yo dejaría que me tocara la bubi, pero además viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque pero que me cante dos o tres canciones”, dijo entre risas.

Agregó que le gustaría tener un encuentro con él.

“Es un viejito rabo verde, qué ternura. Yo le diría ‘¿me estás cachondeando una bubi?’ Invítame por lo menos cuando te vayas a masturbar, nunca he visto a un hombre de más de 80 años masturbándose”, indicó.

Y sobre las víctimas opinó: “A la que tocó y le molestó, con que llamarle la atención en el momento hubiera sido suficiente. ‘Señor, no me toque la bubi porque me ofende’ y con eso no pasa nada, pero como es una figura pública. Porqué esperar tanto? Si te vas a quejar, quéjate en caliente y en el momento, ahí, en el momento arma un lío cañón”, expresó.

