Pilar Gómez, vacunada; Almaraz en el ruedo…

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Sin dudas las elecciones que estamos disfrutando este 2021 han resultado mucho más entretenidas de lo que muchos esperaban; no solo porque algunos partidos ya tienen, como en el Texas Golden –PAN y PRI– sus cartas en la mesa, si no porque Morena sigue conjugando el “verbo To Bluff”.

Tema 1.- Como sabemos, la Capital de Tamaulipas es estratégica para todos los partidos y en las semanas que sigan, por supuesto que Victoria será, es y siempre fue, caja de resonancia.

En este sentido hay que ser absolutamente fríos, pues los caminos por andar tienen todavía muchos días. Gastar, toda la pólvora por anticipado, no necesariamente es bueno. Por ejemplo, hemos observado un fuerte revuelo negativo en redes sociales y cadenas de WhatsApp, que se traen contra algunos aspirantes que han mutado y otros que son protagonistas consolidados, mujeres y varones.

1.- Ya en diciembre, exactamente el 30 expresamos la importancia de no abusar del territorio de las medias verdades y las mentiras totales, y que se debería tener cuidado porque pueden tener un efecto distinto al deseado, es decir, fortalecer en lugar de dañar estructuralmente.

En esa ocasión, hablamos del caso de Pilar Gómez, la alcaldesa de Victoria, a quien mucho le han ayudado con una suerte de “Fake News” desafortunados.

2.- Y es que la regla es simple: Si no son capaces de generar lo que se conoce como duda razonable, lejos de afectar, le ayudan a mejorar la percepción, pues finalmente su trabajo ha sido muy distinto al del antecesor Xico, quien aparecía en noviembre 26 como el alcalde 105.

Esta vez, a alguien le pareció “feliz” ocurrencia, cambiar el nombre de Xico por el de Pilar y mover el “Fake” en todas las redes posibles, pero poco duro, porque si nos vamos a la fuente oficial de la Casa Encuestadora Massive Caller, nos enteramos que la alcaldesa habría subido más de 20 espacios en menos de 60 días.

3.- Como experto en campañas de contraste se los anticipo, abusar de los datos falsos, solamente ayuda a quien se trata de afectar y por eso, en catarsis observo que la imagen es falsa y que Pilar sigue subiendo.

Tema 2: Y del tema de Óscar Almaraz claro que siempre habrá efecto ¡Alka Seltzer!, Muchas burbujas arriba y veremos en las semanas por venir, si como imaginamos el pueblo abajo le recibe bien. Yo apuesto que sí, no porque se me ocurra si no porque, soy Todo Terreno y me gusta, insisto, acudir a la fuente original, es decir a las colonias, pues Sí Señores, Soy de Barrio.

1.- Claro que hay un natural proceso de desgarramiento de vestiduras donde está “la nata”, pero abajo, la sociedad de barro, es la que demanda soluciones y beneficios, sin que importe el partido.

Creen menos en las instituciones y confían más en quienes le han servido y tiene trayectoria probada, al margen de servicio público.

2.- Que a muchos no les gusta y que las llamadas “viudas tricolores” están cual plañideras, ese otro asunto, pero del caso de la capital, igual que el de NLD y Matamoros, tendremos la oportunidad de dejar a un lado la grilla para esperar los datos del 6 de junio, para confirmar, que la organización y la operación también cuenta y pesa.

Tema 3.- Por supuesto que tiene razón Edgar Melhem en decir que solamente ellos van regresar al gobierno en la capital de Tamaulipas. Ni modo que sostenga el PRI va a perder, porque si bien es poco el amor, éste no se puede gastar en celos.

1.- Como se afirma en el rancho, nadie debe hablar mal del caballo porque entonces no podría venderlo más adelante, pues lo estaría desacreditando. En ese sentido, bien por Melhem, no obstante que está a muchos años luz de proclamar la posibilidad de que tendrán “carro completo”.

2.- No son esos los tiempos y la narrativa es la correcta. Van a ganar las principales plazas, muchas diputaciones locales y federales y si se dejan uno que otro condado de Texas. No es burla, es el reconocimiento de que su discurso es el necesario, para que nadie baje los brazos.

3.- Así seas al PT el PRD el que sea, por supuesto que las palabras deben ser similares. Caso distinto, es el que nos interesa saber, el cómo va a terminar el Match entre el Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México.

MC quiere al menos tres diputaciones y el PVEM de Ricardo Gaviño Cárdenas y Tomás Gloria Requena va de entrada por el registro perdido y el tener al menos tres diputaciones locales y por supuesto que en la aspiración una federal.

Nostra Política.- “Mi pedagogía siempre se reducía a dos palabras: amor y provocación”. José Luis Sampedro.

Correo: [email protected]

Twitter.- @JEleazarDeAvila