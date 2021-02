Que sí, que sí; que no, que no

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Ese coco rallado lo quiero yo.

El dirigente estatal priista, EDGARDO MELHEM SALINAS, respondió con las mismas palabras del exalcalde victorense, vertidas cuando fue a anotarse al PAN, como aspirante a la diputación federal del distrito cinco.

Primero, “con todo respeto”, dijo, el que se fue a La Villa, perdió su silla, o lo que es lo mismo, quienes se fueron del PRI a aventurarse en otras siglas, ya no tienen derecho a andar hablando como priistas.

Se refería a la afirmación de aquel, en el sentido de que había una tácita alianza del PRI con el PAN en Tamaulipas.

“Que quede claro, aquí no hay alianzas. Hay once estados donde no vamos en alianza. Estamos peleando porque, también en Tamaulipas necesitamos contrapesos en el Congreso local y un equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo”, dijo MELHEM sobre el argumento que también ALMARAZ usó, para justificar la intención de llegar a la Cámara baja.

El Presidente del PRI Tamaulipas habló en torno de la ceremonia en la que se entregaron las constancias de candidatura a la fórmula que va por el centro del Estado. ENRIQUE CÁRDENAS a la diputación federal, ALEJANDRO MONTOYA a la alcaldía, así como ELLY FILIZOLA y MARISELA GUAJARDO a las diputaciones locales de los distritos 14 y 15.

Además de Victoria, aludió a su municipio de origen, Río Bravo –donde el PAN postula al exdirigente estatal perredista procesado por huachicoleo MIGUEL ALMARAZ- y el de Altamira, donde el mayor crítico del gobierno municipal, que lo acusó de corrupto e inepto, ahora es el candidato de ellos y van en fórmula, acusados y acusador.

Pues por sobre de eso y gracias a eso, confió, van a ganar muchos de los cargos en juego en estas elecciones.

De Reynosa, el virtual candidato priista a la alcaldía, BENITO SAENZ BARELLA sostuvo un encuentro con su amigo y compañero candidato a la alcaldía regia, PACO CIENFUEGOS, con quien comprometió el desarrollo de una agenda compartida, para hacer región y beneficiar ambas ciudades.

En el PAN los registros se fueron a la sede nacional del partido para su validación, considerando más de un registro, solo para los distritos que tienen por cabecera el municipio de donde proviene los dirigentes formal y virtual del partido: Reynosa.

Fueron los enviados de la desplazada alcaldesa MAKI ORTIZ, que quería heredarle el cargo a su hijo CARLOS PEÑA y no aceptó de consolación irse de candidata a diputada federal, quienes engordaron los registros en el PAN.

Sin entrar en particularidad, el dirigente priista dijo que hay varios desplazados del PAN que igual se han acercado al PRI, donde son bienvenidos en suma a los proyectos, más no como candidatos, porque los registros están cerrados y las nominaciones asignadas.

En el PRD también su dirigente estatal aseguró existen al menos tres alcaldes panistas que queriendo reelegirse, no fueron considerados por su partido, entrando en negociaciones con el suyo, del que no se sabe el epílogo de la historia aún.

El caso público, fue el del alcalde de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI y aunque se sabe del malestar de MAKI, además del PRI, en Morena, donde también en algún momento se le consideró, aun no se le ve destino como candidata o acomodando a su hijo.

Para Reynosa, a través de las redes sociales, el diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ compartió el momento de su registro virtual, ante las instancias internas morenistas, como aspirante a la candidatura para la Presidencia Municipal.

El alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, también a través de redes sociales difundió un mensaje audiovisual, anunciando su registro para la reelección, que dijo, decidió luego de consultarlo con su familia, amigos, colaboradores y ciudadanos.

Ahora no va ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la boleta, así que si quienes en el dos mil 18 fueron electos en su fórmula –y que en su inmensa mayoría hoy van a la reelección– son refrendados por el voto, se les acabarán los argumentos a sus críticos.

Allá en Matamoros, la candidatura al único distrito local que se concedió en triunfo a Morena en la pasada elección, ahora fue entregado por el PAN –su más cercano competidor– al priista DANIEL SAMPAYO, en su tiempo secretario del Gobernador TOMÁS YARRINGTON, hoy preso.

“Necesitamos de un servicio público que privilegie los intereses colectivos por encima de las ambiciones personales”, pronunció el senador de mayoría por Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, cuyas iniciales aparecen en el estandarte de temporada: MorenAVAconTodo.

Por cierto, todos positivos, lo que es de apreciarse, cuando se ha vuelto costumbre que a las expresiones de los servidores públicos, en las redes sociales se vuelcan cualquiera cantidad de insultos y descalificaciones.