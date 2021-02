Retoman proyecto de represa en el río Bravo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Claudia Velázquez/Contacto.-

MATAMOROS, Tam.- En la última reunión que la Junta de Aguas de Matamoros sostuvo con CILA y CONAGUA, así como con la CEAT se retomó el proyecto del vertedero o represa en el río Bravo para asegurar la retención de agua para los equipos de bombeo de la dependencia.

Guillermo Lash de la Fuente, Gerente de la Junta de Aguas y Drenajes de la ciudad de Matamoros señaló que trata de un antiguo proyecto que por alguna razón no se cristalizó, pero ahora ante las necesidades existentes sirve para garantizar que haya agua.

Externó que se trata de un programa binacional para el cual para la aplicación de recursos se va a actualizar el presupuesto para invertir en el mismo.

Lash de la Fuente mencionó que en su momento no se llegó a ejecutar porque no se pusieron de acuerdo en donde se iba a poner pues si se colocaba aguas abajo afectaba al lado americano y si se ponía aguas arriba afectaba al lado mexicano por lo que no hubo un consenso en esa época y ahora se retoma.

Dijo que ya la situación cambió y se necesitan planes alternos para una solución a corto o mediano plazo que bien pudiera ser el vertedero para remansar el agua y que haya mayor suministro para la ciudad de Matamoros.