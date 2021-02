Se metieron en la fila

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

METIDOS.- Inició en Morena el registro de aspirantes a las candidaturas para diputados locales y alcaldes de Tamaulipas. Todo en secreto. Si se supo fue porque algunos de ellos lo publicaron en sus redes sociales, pero dicen que hay algunos personajes que también lo hicieron en plena secrecía, adelantándose a aquellos que ya han venido trabajando desde hace mucho por la postulación, y defendiendo a capa y espada a la 4T. El asunto es que esta opacidad perjudicará a los que en realidad la merecen y beneficiará a los que son amigos o recomendados de quienes avalarán las supuestas encuestas.

DOBLE.- El que llegará sí o sí a una curul federal, es el panista Gerardo Peña Flores, quien, además de que ya se le avaló su precandidatura a la diputación por el segundo distrito por mayoría relativa, también se le incluyó en un lugar preferencial en la lista de candidatos por la vía plurinominal. Por cierto, el reynosense aún sigue analizando si solicita licencia como diputado local para hacer campaña o sigue presidiendo la Junta de Coordinación Política. Por un lado está el angelito que le dice que se separe de la curul estatal, pero por el otro está el diablito que le aconseja que no. Tiene un mes para decidir y todo apunta a que le hará caso al ángel.

MAKI.- Aún sigue retumbando en las oficinas del 22 Berriozábal la publicación de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, en donde da sus argumentos sobre el porqué no aceptó ser candidata a una diputación federal abanderada por el PAN. El tema de la “doctora que no abandona al paciente” no se la creen, lo que les molestó es que haya hecho berrinche porque no se incluyó a su hijo en el reparto de las candidaturas. El asunto es que en aquella ciudad fronteriza hay incertidumbre por parte de los panistas que apoyan la causa de Maki, ya que no saben si trabajarán para el PAN o para otro partido durante las campañas.

FUTBOLISTAS.- En el sector deportivo, hay mucho descontento por parte de quienes se dedican a jugar al futbol en el sector amateur, particularmente en Victoria. Y es que ya tiene casi un año sin poder tocar el balón debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. Los deportistas señalan que no es posible que sí dejen hacer eventos políticos y a ellos no los dejen jugar, a pesar de que su actividad es al aire libre. Igual señalan sobre el tema de los gimnasios. Piden que les den chance de entrenar y jugar partidos, comprometiéndose a seguir las medidas de protección y no convocar a aficionados. Pero no, en la Secretaría de Salud no les hacen caso.

VACUNAS.- La buena.- Ya autorizaron el uso de la vacuna rusa. Además ya planearon el esquema y la estrategia para aplicarla en todo el país. La mala.- No hay presupuesto etiquetado de ningún gobierno (estatal y/o federal) para comprarlas.

EN CINCO PALABRAS.- Y quieren que les crean.

PUNTO FINAL.- “Hay candidatos que el único plan que tienen es el de su celular… y algunos ni eso”: Cirilo.

