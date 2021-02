Venció al cáncer tres ocasiones, pero falleció por covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La historia de la joven Aspen Deke de 17 años ha conmovido al mundo; después de vencer al cáncer en tres ocasiones perdió la batalla contra el covid-19.

Su historia fue compartida en una página de recaudación de fondos, en la que se pide ayuda para solventar los gastos asociados a la atención médica de Aspen tras dar positivo a covid-19

Fue diagnosticada a los cuatro años con leucemia linfoblástica y casi toda su vida tuvo que combatir la enfermedad e incluso soportó un trasplante de médula ósea como inmunoterapia de células CAR-T.

El pasado noviembre Aspen contrajo el virus.

La joven estuvo hospitalizada tras el contagio, donde presentó fiebre alta, pero fue estabilizada. Días después su salud mejoró y fue dada de alta, pero empeoró en unos días.

Una vez más, hospitalizada, fue diagnosticada con neumonía en ambos pulmones en plena víspera de año nuevo.

Fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos en donde fue intubada. Poco después murió.

Su padre escribió un mensaje antes de su muerte:

«Estoy tranquilo viendo a mi princesa y pasando tiempo con ella. Ahora está más estable. Es muy duro verla sufrir, pero estos días fueron increíbles. No puedo esperar a que abra los ojos de nuevo y escuchar de su voz decir ‘te quiero papá’ y ver lo feliz que se pone al ver a su madre y a sus hermanos», indicó en el mensaje que compartió en el fondo de recaudación.

We are sad to announce that our camper Aspen passed away on Saturday. Our hearts go out to the Deke family. ❤ Aspen’s Army: https://t.co/2QuY9HwMZh pic.twitter.com/JPzlbuddJg

— Camp Quality Central Missouri (@CQCMO) February 1, 2021