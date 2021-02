Analizan científicos mexicanos posible nueva variante del SARS-CoV-2

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

En investigación se encuentra una posible variante del coronavirus SARS-CoV-2, causante del Covid-19, por las autoridades y científicos mexicanos, que habría nacido en el occidental estado de Jalisco y que se sumaría a otras mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Sudáfrica.

Esta semana investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer que encontraron una variación del SARS-CoV-2 en las muestras de cuatro personas contagiadas originarias de esta entidad.

La jefa del laboratorio, Natali Vega, afirmó en conferencia de prensa que estas variaciones podrían ser indicadores de una nueva variante mexicana o de que el virus tuvo afectaciones en los procesos que dan inmunidad a una persona tras el contagio.

Señaló que esta mutación es importante ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté y generé inmunidad teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus, pero si este cambia es probable que la inmunidad no me proteja.

Detalló que ampliaron la investigación a las muestras de más personas contagiadas en el último mes en la región, una de las más pobladas de México, y realizan trabajos de secuenciación y análisis bioinformático que en dos semanas tendrán resultados más contundentes.

Natali Vega precisó que es “apresurado” decir que esta variación incidirá en la efectividad de las vacunas, pues es necesario realizar estudios clínicos más a profundidad.

El Laboratorio realiza pruebas gratuitas tipo PCR y serológicas a pacientes sospechosos de contagio de Covid-19 como parte de la estrategia Radar Jalisco.

Los científicos del laboratorio, en conjunto con una empresa de diagnóstico por biología molecular, han revisado 700 muestras y detectaron el pasado 27 de enero cuatro casos positivos con una mutación parecida a la E484K del virus SARS-CoV-2 -presente en la cepa de Brasil y en la de Sudáfrica- como parte de una investigación para detectar nuevas variantes o mutaciones.

Se informó que uno de los pacientes tuvo contacto con una persona en Puerto Vallarta, donde inició el contagio, mientras que los demás no reportaron haber tenido contacto con gente que haya viajado al o del extranjero.

Esta variante fue hallada en una región de la proteína S del virus que lo une al receptor humano y es el encargado de activar el sistema inmunitario en las personas, detalló a medios Francisco Muñoz, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Precisó que más allá de que puedan detectar una nueva cepa o un nuevo linaje que pueda ser propio de la población mexicana, lo importante es que se detectó esta mutación que ya está circulando en México y que ha tenido una relevancia importante porque disminuye de 4 a 10 veces la afinidad con los anticuerpos.

Esto representaría un problema con los pacientes ya recuperados que podrían sufrir un nuevo contagio o en quienes sean vacunados en los próximos meses.

También dificultaría la lucha contra el coronavirus en México, un país que suma casi 1.9 millones de contagios y más de 161 mil 200 muertos, siendo el tercer país del mundo en número absolutos de decesos por la Covid-19.

Reino Unido informó el pasado 14 de diciembre de la identificación de una nueva variante del SARS-CoV-2 que, de acuerdo a diversos estudios, puede propagarse más fácilmente entre las personas.

Esta mutación E484K fue encontrada el pasado 6 de enero en un paciente de Brasil ha levantado las alertas entre los científicos debido a que esta variación hace al virus más resistente a las vacunas además de acelerar el contagio.

A finales de diciembre fue detectada en Sudáfrica y presenta una mutación que podría hacer al virus más contagioso y más resistente a los anticuerpos del organismo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en enero pasado que tres variantes del Covid-19 circulan en 14 países de la región.

Se trata de la mutación encontrada en Reino Unido y la de Sudáfrica que llegaron a las Américas por contactos con personas que viajaron al extranjero, mientras que la mutación brasileña ha causado más estragos locales.

Con información de: lopezdoriga.com

