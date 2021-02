Confesó que fue abusada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (Agencias)

El día de ayer, a través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana Natasha Dupeyrón reveló que también fue víctima de abuso sexual.

Dupeyrón externó que también vivió abuso sexual: “casi nunca cuento cosas personales y menos cuando estoy un poco vulnerable; me invitaron a participar en una canción junto a otras 18 mujeres, dije que sí porque soy feminista”.

“Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir y fui con la mejor actitud porque es un movimiento que amo, pero tenía este movimiento extraño, empecé a cantar la canción, las partes que me tocaban y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme”, agregó.

La actriz indicó que la frase era “no nos vamos a callar”, “mientras la cantaba me di cuenta de que por eso no quería ir a grabarla, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando.