Confirma Ozuna su participación en ‘Tom y Jerry’

El intérprete es un gran fan de este dúo que vive en pelea continua, tanto que cuando llegó al set de grabación en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, Inglaterra, llevaba puesta una camiseta de Tom y Jerry antes de usar el vestuario para su escena, bajo la dirección de Tim Story.

«Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda aquella época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras», reveló la estrella.

Con información de: milenio.com