Perrito se ve en el espejo y se pelea consigo mismo

Quizá cuando tu mascota se ve en el espejo tenga algunas reacciones inesperadas, como le sucedió al protagonista de esta divertida historia que se ha vuelto viral en las redes sociales, en donde al mirarse al espejo comienza a pelearse consigo mismo.

La situación se repite cada que el perrito se ve en el espejo en un video y se ha vuelto viral junto a la reflexión de su dueña: “como cuando te odias a ti mismo”.

Su dueña, Micaela Caraan, de Filipinas, grabó a su perro ladrando a su propio reflejo el pasado 10 de enero.

En el video se puede apreciar cuando el can está visiblemente enfadado y sacando afuera toda esa frustración a través de sus ladridos.

Aunque no es algo nuevo, la escena no deja de ser curiosa y divertida. Según algunos estudios, los perros carecen de conciencia de sí mismos y, aunque pueden ver su reflejo en un espejo, no son conscientes de que ese reflejo es el suyo propio, a diferencia de otros animales como los primates.

Pero, a pesar de que los perros no tengan una conciencia visual de su reflejo, algunos científicos apuestan a que es una especie que está más en sintonía con su sentido del olfato y son capaces de reconocerse a sí mismos a través de su propio olor personal.

