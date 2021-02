Presentan al Gullit en El Salvador

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

EL SALVADOR.- El mexicano Carlos ‘Gullit’ Peña fue presentado esta mañana de forma oficial con el Club Deportivo FAS de El Salvador, ofreciendo aportar su experiencia y el deseo de conseguir el título con el club cuscatleco que quedó eliminado en semifinales del Torneo Apertura 2020 recién finalizado.

“Es un comienzo muy importante para mi carrera y espero darle muchas alegrías a la gente del FAS. Siempre me he caracterizado de no conformarme con nada y ojalá podamos bordar una estrella más en este gran escudo”, expresó Peña durante su presentación en el Anfiteatro Estadio Óscar Quiteño.

Tras su experiencia en México con los clubes de León, Chivas y Cruz Azul, así como en el Glasgow Rangers de Escocia, ‘El Gullit’ se colocó la camisola del FAS con el dorsal número 27 que lo identificará en la cancha.

“Sé que es un fútbol difícil y muy complicado. Sé que tengo que estar al 100% con el entrenador que toma las decisiones de meterme al campo. Me motivó el trato que me dio el señor presidente, la gente que a pesar que no me conocía en persona me daba la bienvenida por rede sociales, me toman como uno más de su familia y los retos que tiene este gran club de El Salvador para hacer las cosas bien por acá”, agregó Peña.

“Vengo preparado física y mentalmente para hacer grandes cosas en El Salvador con este gran club. Gracias a Dios he andado en varios equipos importantes y toda esa experiencia la deseo compartir con los demás jugadores. Ahora me enfoco en esta gran institución, estoy comprometido y esperamos dejar una o varias estrellas bordadas acá», dijo el ‘Gullit’ Peña durante la conferencia de prensa de su presentación.

El mexicano de 30 años se convierte en el fichaje estelar del Deportivo Fas que dirige el profesor Jorge “El Zarco” Rodríguez, con el objetivo de alcanzar el campeonato en la Primera División de El Salvador tras una sequía de 10 años de no levantar la copa.