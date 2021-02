Sánchez Cordero descarta buscar la Presidencia en 2024

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La titular de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero descartó que en el futuro buscará la candidatura a la Presidencia de la República.

En conferencia Sánchez Cordero dijo que terminando su encargo como secretaria de Gobernación dedicará su tiempo a la familia.

“En mi persona, tengo muchos años y no tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, sobre todo porque mi edad, porque terminando esta responsabilidad quiero estar más tiempo dedicado a mi familia, a mis nietas y nietos”, recalcó.

Agregó que durante su vida ha roto muchos techos de cristal y aseguró que algún día una mujer podrá ser presidente de la República en nuestro país.

“Yo siempre he sostenido durante toda mi vida, sobre todo cuando he llegado a romper algunos techos de cristal, siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan abren el espacio para otras muchísimas mujeres” comentó.

“Somos las primeras mujeres de muchísimas más, hoy en día tenemos la oportunidad que lleguen a puestos importantísimos como la Presidencia de la República, por qué no” concluyó.

Con información de: lopezdoriga.com