Boletinarán a mal portados en Miramar

Mariela Macay/El Sol de Tampico.-

CIUDAD MADERO, Tam.- Todas aquellas personas que ingresen a Playa Miramar y no respeten el reglamento serán boletinadas para posteriormente no permitirles el ingreso esto debido a que ahora se cuenta con un registro de qué vehículos ingresan y con qué número de placas.

El titular de Protección Civil en Ciudad Madero, Rommel Martínez Flores, destacó que hay personas que no respetan las reglas en esta playa.

“En la playa se ha estado marcando un control en el filtro de que persona que no cumpla con lo establecido en el protocolo será invitada a que se retire o simplemente se reporta qué tipo de matrícula, qué tipo de carro y si se detecta a la persona al otro día no se le deja entrar”, informó en entrevista.

Detalló que durante esta contingencia sanitaria en diferentes momentos se ha prohibido a la gente ingresar a las escolleras para evitar que se aglomeren, sin embargo, hacen caso omiso.

“Es cultura de todos juntos, si no intentamos llevar esa cultura no vamos a salir, prueba de ello es la pandemia”, apuntó.

“Nos hemos topado con letreros en Playa Miramar de prohibir nadar en la zona de escolleras y en el mero anuncio lo agarran de tendedero”, agregó.

Martínez Flores destacó que contar con el registro que se realiza por medio de la aplicación CompraTam proporciona datos interesantes con los que anteriormente no se podía contar.