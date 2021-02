El “Loco” Abreu jugará en el club 30 de su carrera

Seja bem-vindo, Loco Abreu!

O LOCO TÁ 🔛 E tem recado para a #TropaAlvinegra 👀 O atacante uruguaio está fechado com o Esquadrão de Aço e desembarca no Brasil na próxima semana. Juntos, viveremos muitas loucuras, muitos gols e muitas vitórias. 🙏 👊Seja bem-vindo ao nosso projeto, MITO! loco13abreu.com é do Esquadrão! 🏁#LoucuraAlvinegra #LocoAbreu #ElLoco #Mineiro2021

