Exhorta César Saavedra a ‘no jugar’ con tema del agua

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- Sería lamentable que quienes aspiran a ocupar un cargo público utilicen a la ciudadanía y jueguen con sus necesidades como la problemática del agua, refirió el secretario del Ayuntamiento de Victoria César Saavedra Terán.

Al ser entrevistado en relación a la protesta realizada el jueves por la tarde por habitantes del Infonavit Miguel Alemán y algunos otros fraccionamientos, quienes bloquearon la circulación vehicular del Libramiento Emilio Portes Gil en protesta por el desabasto de agua potable, el Secretario del Ayuntamiento de Victoria mencionó: “sería lamentable que pase eso, sería muy lamentable, sí vi el tema en ese sentido y es lamentable, con ese tema no se debe jugar”.

Al insistir en el tema, añadió: “en ese sentido, no estoy seguro, yo no puedo hacer ninguna acusación en ese sentido, yo prefiero pensar en que no”.

El Secretario del Ayuntamiento de Victoria mencionó que el tema de la Ciudad tiene que ser visto con seriedad tanto por los que están desempeñando una función pública como por quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular.

“No quisiera entrar en especulaciones, no me corresponde, no tengo el dato, no podría yo afirmar ese tema, solamente comento que en caso de que así fuera sería lamentable”, insistió para concluir.