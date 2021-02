Le roban celulares a Luisito Comunica y le dejan uno ‘viejito’

Luisito Comunica compartió, a través de sus historias de Instagram, que fue víctima de un robo.

El influencer señaló: “Yo les conté que iba a traer varios teléfonos, por si me robaban para no quedarme sin comunicación; los había guardado en esta bolsa, pues ¿qué creen? ¡no están! se los robaron y peor tantito me dejaron este teléfono”.

“O sea de que el ladrón del aeropuerto dijo: me los robo, me tracaleo los teléfonos nuevecitos y para no dejar a Luisito sin teléfono, le dejo mi teléfono viejo, y me echó su teléfono viejo o uno que ahí tenía”, agregó, mientras mostraba el dispositivo.

“Tengo dos mensajes para ti: Uno ch*nga tu madre ladrón asqueroso. Dos, me sacaste una risa, es una historia graciosa que te roben y te dejen un teléfono viejo”, puntualizó.

El hecho tuvo lugar durante un vuelo de la Ciudad de México a Dallas, Texas.