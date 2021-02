Una hermosa trayectoria

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El Contador Tárrega

“Luciano, tienes que prepararte para el futuro, ¡estudia, haz una carrera y sé un hombre de bien!”.

Estas palabras escuchadas mientras ayudaba a su padre, un sencillo hombre trabajador del campo, pero con una gran visión, en su natal pueblito de Guerrero, Coahuila, quedaron hondamente grabadas en la mente y en el corazón de aquel niño, Luciano Farías de los Santos.

El niño se convirtió en joven y, con grandes sacrificios, luchó por seguir el sabio consejo de su padre, convirtiéndose en Ingeniero Químico por la UNAM.

Cumplida la primera parte del consejo, seguía ahora luchar por la segunda: convertirse en un hombre de bien. Para lograrlo, sabía que necesitaría de una aliada y se esmeró en su búsqueda, eligiendo para ello a una inteligente mujer: Elena Maibel Jiménez Risa, quien con el tiempo le daría seis hijos: Un hombre, dos mujeres, otro hombre, otras dos mujeres.

Quiso la vida que sus caminos se cruzaran con los de mis padres, y eventualmente él se convirtió en mi padrino, por lo que siendo niño tuve mucha oportunidad de convivir con él. Siempre sentí que era un hombre excelente, pero no fue sino hasta que murió, hace ya más de 15 años, que me di cabal cuenta de todo lo que había sembrado, y de todo lo que había luchado por ser fiel al consejo de su padre.

Viajé de Monterrey, donde vivía yo entonces, para estar en su sepelio. Cuando entré a la capilla de velación me llamó la atención la paz que se sentía. Aunque seguramente en su esposa y sus hijos había tristeza por la despedida, todos ellos proyectaban una paz que me parece que solo puede ser posible cuando se tiene la seguridad de que entre ellos no faltó decirse nada, ni faltó demostrarse nada. Y lo pude corroborar al escuchar las palabras que sus seis hijos le dirigieron para despedirlo.

Hablaron del excelente profesional que fue, ingeniero encargado del diseño y arranque de la planta de polietileno de Pemex y titular de la misma durante más de 20 años. Hablaron de las muchas generaciones de alumnos que formó en la Facultad de Ciencias Químicas y el Conalep, quienes, por cierto, se congregaron también ese día en grandes cantidades para despedirlo. Hablaron de las muchas actividades altruistas que encabezó en bien de Reynosa.

Pero, por encima de sus logros profesionales y sociales, hablaron del entrañable padre que fue. De lo mucho que les imbuyó la misma visión que su padre le había dado: “Prepárense para el futuro”. Hablaron del tierno amor y respeto que siempre tuvo por su esposa.

“No recordamos nunca una pelea, discusión o problema mayor entre ellos, ni siquiera en las épocas de crisis económica. Siempre hubo amor, ternura y apoyo, lo que se tradujo en seis hijos seguros de sí mismos y dispuestos a luchar por sus ideales y por el amor. Sin haber sido un padre exigente, con su ternura, cariño, apoyo y ejemplo, nos hizo sentir la responsabilidad de seguir por la misma línea, la huella que él nos iba trazando.

¿Cómo olvidar los enormes sacrificios que hizo junto con nuestra madre para darnos el estudio que queríamos, donde queríamos? Esos fueron años muy difíciles para papá. Todo cuanto ganaba lo invertía en la educación de sus hijos. Todavía nos parece verlo en su carcacha vieja o en la pesera, con tal de mandar hasta el último centavo a Monterrey. Siempre con una sonrisa en los labios y diciéndonos: ‘Échenle ganas, no le aflojen’. Y su gozo grande cuando la última hija recibió su título. ‘¡Lo logré, lo logré!’ decía emocionado, ‘los seis tienen una carrera, esa es mi herencia para ustedes’.

Sí padre, lo lograste. Venos a tus hijos, los seis, honrándote y admirándote. No nos alcanzan las fuerzas para gritarle a todo el mundo: Este hombre que se va nos arranca a todos un pedazo del corazón, pero qué orgullo sentimos al ver la manera en que hizo todo en su vida. Descansa en paz, papi, acompáñanos siempre, y gracias, desde lo más profundo de nuestro corazón”.

Haber estado en ese funeral me permitió apreciar la maravillosa cosecha que puede lograr una hermosa trayectoria personal. Al escuchar todo aquello, mi mente me hizo imaginar que, en algún momento, mi padrino Chano corrió a donde estaba su padre y le dijo: “Mira pa’, ven a oír lo que están diciendo mis hijos de mí”. Y juntos, el hombre de campo y el ingeniero químico escucharon emocionados aquellas hermosas palabras, después de lo cual su padre le dijo, poniendo una mano en su hombro: “Te felicito hijo, realmente fuiste un hombre de bien”. Se abrazaron entre lágrimas de felicidad, y tras lanzar un tierno beso a su esposa y a sus hijos, emprendió junto a su padre el luminoso camino hacia su morada celestial, a la espera y con la seguridad de que algún día habrían de continuar su bella historia.

[email protected] Facebook: El Mensaje en la Botella