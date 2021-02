Viviendo su tercera juventud (I)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

Máximo Landa y Escandón tuvo una carrera meteórica en la administración pública federal, ingresó un año después de terminar su carrera de licenciado en administración pública, cuando su padre era subsecretario y, años antes, diputado y senador. Su padre lo recomendó, apoyó y estuvo siempre tras su magnífica escalada; sin embargo, Máximo siempre creyó que lo habían encumbrado su apostura, finos modales e inteligencia. Intempestivamente su carrera como funcionario y político se vio truncada a los cuarenta años, debido a un accidente automovilístico que estuvo a punto de costarle una pierna. Solo quedó cojo. A partir de entonces él mismo se sintió frustrado, acomplejado. Abatido cuando su esposa murió inesperadamente. Sus íntimos lo animaban:

-Mira hermano, no te hagas menos. Para desempeñarte bien, como siempre, no hace falta que camines en forma recta. Con decisión debes seguir en la brega. El partido fuerte te apoya para ser diputado, debes aceptar.

-Pero es que el candidato de la oposición viene con todo, es más joven, apuesto, inteligente e incansable; yo en cambio me canso caminando; mi cojera me resta simpatías. Mejor déjenme tranquilo en la dirección general.

Se sintió desamparado al perder a su padre, bajó a direcciones de área y finalmente se jubiló. Poseía dos casas grandes, lujosas, ubicadas en exclusivas zonas residenciales; en una de ellas vivía con la familia de su hija Macarena, la otra estaba ocupada por Bárbara, su otra hija. Las hijas pagaban una renta insignificante para detentar casas amplias, con jardín y alberca. Máximo se encerraba en su biblioteca a leer, tomar una copa y fumar su pipa; sentía como que estaba invadiendo la privacidad de su hija, su esposo y sus nietos. Cuando tenían alguna fiesta, los amigos de su yerno pasaban a saludar al famoso político, aún mencionado en las columnas políticas. Don Máximo les mostraba los obsequios valiosos que le regaron en su tiempo; así como libros, cartas, oficios, recortes de periódicos que daban cuenta y razón de sus andanzas. Los interpelados al principio se sentían alagados de tratar con el otrora personaje importante, pero pasada la media hora se sentían abrumados por el monólogo de Máximo, que aún se veía vigoroso. Cuando el yerno buscaba a algún amigo que se le perdió de vista, primero acudía a la biblioteca de su papá. Allí lo encontraba. El amigo daba gracias a todos los santos del cielo al ser rescatado de tan bárbaro suplicio. Macarena y Mario se daban su tiempo para comentar por separado los incidentes:

-¡Ay Mario!, que pasa con los Vargas: es la tercera vez que Deyanira se pone el mismo vestido de noche en las fiestas que hemos coincidido últimamente. “Mi amigo gastó todos sus ahorros en la campaña para senador y la perdió –repuso Mario-, ya se repondrá con el puesto de consuelo que le acaban de dar.

Mario por su parte: -Vi que tu amiguita Lía estaba platicando eufórica y machucando las palabras. Si no sabe controlarse con la bebida, ya no la invites. A Itati aconséjale que cambie de estilista, Alfredo’s peina a la antigüita.

-Ay Mario, por favor dile a tu cuate Rolando que no repita sus chistes sangrones, son los mismos de hace cinco años. Pobre, se queda todo apenado cuando lo dejan riéndose solo.

-A propósito –dice Mario-, para la otra hay que darle a tu papá, sin que se dé cuenta, una pastilla o dos de clonazepan; dile que es la pastilla para la alta presión o alguna otra de las que toma. Así haremos que se recoja en su recámara y evitaremos que aborde a los invitados con sus maratónicas pláticas.

De los ingresos que Máximo recibía: jubilación, intereses de diversas inversiones y cinco mil pesos de cada una de sus hijas por la renta de sus casas, poco le quedaba para sus gastos personales. No faltaban los pedigüeños:

-Papito, no tengo qué ponerme para la boda de la hija de mi amiga; necesito un vestido de noche, y bolso y zapatos que combinen. Con diez mil tendré.

-Suegro no tengo para pagar la hipoteca de mi casa de campo ¿podría prestarme quince mil, luego se los pago.

-Abuelito acaba de salir un nuevo modelo de iPad, cuesta catorce mil, con sus aditamentos, veinte. Ándale, cómo yo te traigo tu coñac, pantuflas, bata, tu pipa.

-Papacito coopérate para la comida que le ofrece mi viejo a su jefe. Quiere halagarlo, a ver si le da el puesto vacante en la dirección.

Nadie correspondía a la generosidad de Máximo, lo cual lo deprimía. Ya ni las criadas lo atendían cuando las llamaba con el timbre desde su recámara.

-Ay señor, estaba ayudando a la señora a maquillarse, que se le hace tarde para ir a su juego de cartas.

-Perdóneme señor, estaba tendiendo la cama del joven, cuando me sorprendió por atrás. Batallé para que no me tirara en la cama, ni me llenara de besos en el cuello o mis tetas, ni me desnudara, ni hiciera lo que quisiera conmigo. Lo perdono nada más porque es tan varonil, tan guapo tan… ¡Ay tan cariñoso pues!, ji, ji, ji.

A la siguiente fiesta, Macarena personalmente le dio la pastilla. A Máximo se le hizo rara esa deferencia; desconfiado extrajo de la bolsa de su bata otra pastilla que se tomó.

Cotinuará….