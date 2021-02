Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Según reveló un comunicado de la Oficina de Asuntos Político-Militares del país de Norteamérica, el Departamento de Estado de Estados Unidos podría vender 16 misiles autopropulsados de medio alcance a Chile por un monto de 85 millones de dólares.

Estos misiles que compraría Chile a menudo son usados en buques como armas antiaéreas. Además, de los proyectiles, el país andino también recibiría equipo de apoyo, repuestos y entrenamiento.

El comunicado señala que el Departamento de Estado ha tomado la decisión de aprobar una posible venta militar extranjera al Gobierno de Chile.

Agregó que esta propuesta de venta respaldaría las capacidades de guerra antiaérea de Chile para las dos ex fragatas clase Adelaide transferidas recientemente a la Armada de Chile. Chile no tendrá dificultad para absorber los equipos y servicios en sus fuerzas armadas.

Detalla que la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa ya ha entregado la certificación requerida para notificar al Congreso del país norteamericano esta posible transacción.

También El pentágono ha aprobado la venta de equipos de comunicaciones para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por un valor aproximado de 65 millones de dólares, según la agencia Reuters.

Este paquete incluye 517 sistemas de radio AN / PRC-158 Manpack UHF SATCOM para comunicaciones de campo, así como los correspondientes repuestos y capacitación para su uso.

También se detalla que si bien estas son las primeras ventas potenciales de armas bajo la Administración del presidente Joe Biden, es probable que tengan su origen en el periodo del mandatario Donald Trump, ya que este tipo de movimientos tardan meses en procesarse.

.@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS to #Chile for (SM-2) Block IIIA Missiles for an estimated cost of up to $85 million #FMSUpdate —https://t.co/97t42oIYfe pic.twitter.com/V1leP0kqoZ

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) February 5, 2021