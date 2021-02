Charly Zúñiga lleva la banda a otro nivel

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El tamaulipeco Charly Zúñiga se encuentra en la difusión de su segundo corte radial en este año: “Por nada cambiaré” de Luis Garza, cuya letra, en norteño banda, habla del desamor entre una pareja y al buscar la reconciliación se dan el perdón, para tratar de no fallar a futuro.

El ganador del quinto lugar del reality “La Academia” 2019, estrenó el tema el pasado viernes 29 de enero en las plataformas, con lo cual sigue cristalizando su sueño de sonar globalmente como solista, tras formar parte de la banda Kiñenita.

“Como músico y como persona, me siento identificado con su letra, espero que la audiencia sienta lo mismo que yo y aquellos que no saben de mí, me escuchen y me conozcan. Este es un proyecto que se trabajó en dos meses”, indicó.

El originario de Matamoros recuerda su paso por La Academia como una experiencia que le cambió la vida; “gracias a ese proyecto de televisión me encuentro con los medios de comunicación. Muy agradecido, porque sigo tomando decisiones y viendo el rumbo de mi carrera”.

“Por nada cambiaré” es el segundo corte digital de cinco que se lanzarán este año, Charly compartió que está feliz de vivir la nueva era de la música, que es más digital y que ayuda a que la música sea aún más universal y llegue más lejos de lo que uno podría imaginar.