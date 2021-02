Exluchador de la WWE se declara mujer trans

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tyler Reks, exestrella de la WWE, comunicó su decisión, por lo que ahora será conocida como Gabbi Tuft o Gabe.

Fue parte de la lucha libre entre los años 2008 y 2012 bajo el nombre de Tyler Reks; sin embargo, decidió alejarse de la WWE para pasar más tiempo con su esposa y su hija.

El pasado viernes publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el cual dio a conocer los detalles que la llevaron a declararse una mujer transgénero.

“Esta soy yo. Sin vergüenza, sin pudor, yo. Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, temeroso y asustado de lo que el mundo pensaría; temeroso de lo que mi familia, amigos y seguidores dirían o harían. Ya no tengo miedo y ya no soy temerosa. Ahora puedo decir con confianza, que me amo por quien soy”, escribió en su Instagram.

Pese a dar a conocer su decisión, el hacerlo no fue un proceso sencillo para quien fuera estrella de la WWE, pues catalogó los últimos 8 meses de su vida como “algunos de los más oscuros”, producto de la confusión emocional de ser transgénero y enfrentarse al mundo que “casi me acaba en múltiples ocasiones”, dijo.

En este proceso ha recibido el apoyo de su esposa, familia y amigos más cercanos, quienes “me han aceptado por lo que soy” y a los que siempre les estará agradecida por su apoyo, compartió.

“No espero que todo el mundo esté de acuerdo o lo entienda. No me corresponde cambiar ninguna de sus creencias fundamentales. Sólo sé que la cáscara exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma”, mencionó en su publicación.

Mencionó que, cuando tenía 10 años, se probaba la ropa de su madre y se “sentía bien”. Sin embargo, “lo reprimí toda mi vida, solo por la sociedad, sabiendo que la gente no lo aceptaba” hasta ahora, dijo.

Como escribió en sus redes, Gabbi ha recibido el apoyo de su esposa, con quien ha cambiado la forma de relacionarse en tiempos recientes. “Ha sido una progresión muy interesante… nuestra vida íntima ha cambiado bastante. No estamos activos de esa manera en este momento y lo que hemos descubierto es una parte completamente diferente de nuestra relación”, reveló.

Respecto a cómo tratará el tema con su hija Mia, la exfigura de la WWE, señaló que “es una conversación en curso”, aunque le aseguró que en estos momentos no saldrá en público debido a que tiene miedo de que la gente se burle y eso le afecte, a lo que la pequeña le contestó: “Papá, nunca me burlaré de ti”.

Con información de: noticieros.televisa.com