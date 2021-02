Habrá restricciones para quienes visiten Madero

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El Sol de Tampico



CIUDAD MADERO, Tam.- Para prevenir la expansión de la nueva cepa británica, el alcalde Adrián Oseguera, señaló que habrá restricciones para las familias foráneas que lleguen al municipio maderense durante la temporada vacacional.

“Estamos ahorita con lo de la Semana Santa, los vacacionistas y sí tener cuidado con los turistas en donde ya existe la cepa, si va haber restricciones sobre todo con los foráneos, los de la zona conurbada no hay problema” aseveró la primera autoridad al término del recorrido de inspección de los trabajos en el dren pluvial de la colonia Miguel Hidalgo poniente.

Oseguera Kernion, mencionó que en el estado de Nuevo León ya se tienen detectado estos casos del B117 y son los regiomontanos quienes visitan el máximo paseo turístico cada temporada vacacional.

“Sobre todo la cepa nueva que ya está en Nuevo León y son los regiomontanos los que más nos visitan en playa Miramar, yo creo que si vamos a tomar medidas en ese tema junto con la Secretaría de Salud, para no poner en riesgo a los maderenses, no vamos a titubear para tomar ese tipo de decisiones y que no se venga la cepa”, expresó.

Comentó que es un tema muy complicado ya que por un lado está la salud de los maderenses, y por otro la economía de los comerciantes principalmente de playa Miramar, quienes son los que han padecido más durante los meses de esta pandemia.

“Sería prudente, que ahorita no (vinieran), tanto para el cuidado de ellos como para nosotros los de Ciudad Madero, es un tema difícil porque no podemos descuidar la economía, ya los artesanos, los comerciantes no aguantan más y también hay que ver por ellos”, indicó.

El munícipe mencionó que la determinación la dará la Secretaría de Salud, dependiendo de cómo sigan el número de contagios en la zona y de la expansión misma de la nueva cepa en los estados cuyas familias acuden a playa Miramar.

“Eso lo va a marcar la Secretaría de Salud, hasta donde yo tengo entendido depende de cómo estén los contagios, depende de cómo estén los hospitales, sobre todo la cepa nueva”, mencionó.

Agregó que el municipio ha intensificado los filtros sanitarios en diversas avenidas y entradas al municipio de Ciudad Madero.