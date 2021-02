Más de 50 imanes son extraídos de estómago de menor

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un menor británico de nombre Rhiley Morrison, de 12 años, diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y autismo, fue operado de emergencia en un hospital de la ciudad inglesa de Mánchester para extraerle del estómago más de medio centenar de pequeñas bolas imantadas que se tragó como parte de un ‘experimento’ para comprobar si era capaz de volverse magnético.

El niño habría ingerido los imanes en dos ocasiones diferentes para averiguar si era posible hacer que objetos metálicos se le adhirieran al abdomen, además de estar interesado en qué aspecto tendrían una vez que las evacuara.

Pero cerca de cuatro días después de la segunda ingesta, el niño se preocupó al percatarse que aún no había defecado las bolas y le dijo a su madre que se había tragado dos «por accidente», por lo que fue llevado a un hospital para ser atendido.

Después de tomarle radiografías, los médicos estimaron en un principio que Rhiley había ingerido entre 25 y 30 imanes, pero, para su sorpresa, acabaron extrayéndole un total de 54 de esos objetos en una cirugía de emergencia que duró cerca de seis horas.

Rhiley was in hospital for 16 days as doctors feared the magnets would burn his insides.https://t.co/Id0lqtBBsD

— LADbible (@ladbible) February 8, 2021