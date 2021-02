Mata a sus vecinos y se quita la vida por discusión sobre nieve

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre en Pennsylvania, Estados Unidos mató a dos vecinos y se suicidó debido a una pelea originada por la nieve que había caído durante una tormenta.

Según testimonios de los vecinos en Plains Township, James Spaide, de 47 años, inició una pelea con James y Lisa Goy, de 50 y 48 años, porque estos estaban arrojando nieve a su propiedad cuando la quitaban de su cochera.

Spaide pidió a la pareja que dejara de aventar nieve a su propiedad, a lo que James Goy reaccionó de forma negativa, lanzándole una pala y alzando su puño de forma amenazadora.

Fue entonces que Spaide ingresó a su casa y regreso con una pistola, con la que disparó en varias ocasiones a sus vecinos.

Después regresó una vez más a su casa para volver con un arma larga, con la que también disparó a la pareja.

Cuando la policía llegó al lugar, los uniformados hablaron con algunos vecinos y se encaminaron hacia la casa de Spaide, fue entonces cuando escucharon un disparo y al ingresar Spaide estaba muerto.

GRAPHIC: A fight that erupted over snow shoveling allegedly led to a Pennsylvania man shooting two of his neighbors to death, authorities said.

This is the reason Anger Management is so v important. Anger shuts your mental capability to think & act rationally. pic.twitter.com/6Str92tETu

— .𝓑𝓲𝓭𝓲𝓼𝓱𝓪 (@bidishalolo) February 4, 2021