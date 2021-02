Piden no ‘comprar’ terrenos irregulares

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- A no caer en trampas y evitarse problemas con las autoridades y/o terceras personas llamó el secretario del Ayuntamiento de Victoria, César Saavedra Terán, a la ciudadanía evitando adquirir un predio en terrenos irregulares.

Además, dijo, dichos terrenos en muchas ocasiones son vendidos por pseudolíderes hasta en dos o tres ocasiones.

Entrevistado en relación al desalojo que sufrieron el pasado sábado alrededor de 300 familias que habitaban en un predio irregular conocido como “Nuevo Renacer” y anteriormente llamado “Patria para Todos”, Saavedra Terán señaló que el Itavu y Gobierno del Estado siempre están en la disposición de apoyar, “y desde luego te dan suelo legal».

El Secretario del Ayuntamiento habló de la importancia de adquirir legalmente un predio que pueda ser dotado de servicios públicos como agua, luz y drenaje.

«Aquellos terrenos que están dentro del plano de la ciudad, va a ser un terreno que va a tener los servicios básicos más importantes, y factibilidad de tener un desarrollo adecuado».

El funcionario municipal destacó que lo barato sale caro, por lo que hay que dar un destino cierto a los recursos que pueden llegarse a tener a la mano para adquirir un patrimonio.

«A la mejor sí te va a costar un poco más que los remates que te dan en esos lugares que no son de las personas que los están ofertando como vimos el pasado sábado».

«A la postre, a la larga, te van a meter en un lío y vas a terminar perdiendo el terreno porque tres o cuatro personas traen papeles».

Cabe señalar que el Secretario del Ayuntamiento dio a conocer que actualmente en este municipio existen 29 asentamientos irregulares y no todos pudieran ser susceptibles de ser legalizada su situación, por lo que se quedarían sin suministro de los servicios básicos y sus poseedores tendrían el riesgo de ser desalojados al no tener la certeza legal del predio que poseen.

«Es importante no caer en trampas que nos lleven a perder nuestro recurso o lleven a nuestra familia vivir en una situación que no es la adecuada o que nos lleven a tener una lucha permanente a vivir a la mejor por diez o 15 años en una colonia que no está regulada», recalcó para concluir.