Jóvenes levantan la voz contra ineptitud de Gobiernos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A través de una organización no gubernamental a la que han llamado “Voces”, cientos de jóvenes tamaulipecos han iniciado un movimiento social que busca ser factor de contención y contrapeso de las fallas e ineptitudes que están cometiendo los tres órdenes de Gobierno, y que están llevando al país a senderos peligrosos.

La ONG nació apenas con diez jóvenes y ahora suman cientos en los principales municipios de Tamaulipas, aseguró su presidente Alberto Crespo, al tiempo de aclarar que sus fines y objetivos son por completo apartidistas.

“Lo único que buscamos es ser críticos y autocríticos de lo que pasa en Tamaulipas para poder corregir las fallas” precisó.

Alberto Crespo, aclaró que, salir en el contexto del 2021 y siendo apartidista, se observa la necesidad de tener contrapesos que hacen falta en el país.

“Esta causa va más allá de los partidos, sería encasillarnos en un tema de colores, y estaríamos ahuyentando a mucha parte de la juventud que está convencida que no es ese el camino para participar. No es nuestro plan involucrarnos con ningún partido y no lo van a ver” dijo.

Aseguró que los jóvenes de todos los niveles y quienes son profesionistas, estudiantes o emprendedores, están cansados y enojados de que los gobiernos no los apoyen de forma real y por el contrario, se conduzcan a un asistencialismo que paraliza a este sector.

Junto con Tania Vázquez y Sofia Lara, entre otros jóvenes profesionistas que forman parte de “Voces en Tamaulipas”, coincidieron en que hay preocupación por el rumbo que está tomando el país.

“Somos un movimiento para todas esas voces que dejaron de creer, que se sienten traicionados o mal representadas por los partidos políticos, pero saben que esta no es una limitación para trabajar por un mejor México” indicó.

De entrada, Crespo lamentó que se esté generando un retroceso en los principales indicadores del país, pero no dejan pasar por alto, las adversidades que también se enfrentan en Tamaulipas y en sus ciudades.

Sofía Lara, presentó un resumen del catálogo que “Voces” en Tamaulipas está observando en el país.

“Vemos un México que esperaba despertar un día sin corrupción y aún sigue esperando ese día. Las instituciones que sostienen a nuestro estado, están siendo debilitadas, desacreditadas y la juventud es tratada al existencialismo y cada vez se reduce más el impulso a la capacidad innovadora y emprendedora” mencionó.

Por ejemplo, actualmente ser emprendedor, empresario, generador de empleo y aportar al desarrollo económico del país, es visto como una actividad perversa y perseguida.

“Tenemos un México inseguro en que las cifras de homicidio se acumulan más que en cualquier otro periodo en que tengamos memoria” detalló.

A su vez, Talía Vázquez refirió que en “Voces”, se quiere un México donde los grupos e ideas trabajen por el país pero al mismo tiempo, se combatan en serio, aspectos como la corrupción y no queden en el discurso político de los gobernantes.

“Necesitamos instituciones fuertes y que apuesten por una juventud creativa e innovadora como la verdadera transformación, donde se reconozca la importancia de la Iniciativa privada y se promueva el emprendimiento honesto. Donde los homicidios dejen de verse como un número más y la delincuencia se combata con más que abrazos” mencionó.