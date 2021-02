Mujer embarazada se vacuna contra covid-19 y su bebé nace con anticuerpos

El primer caso de una recién nacida con inmunidad al covid-19 luego de que a la madre se le aplicara la vacuna Moderna, fabricada con ARN mensajero, a las 36 semanas con tres días de gestación, de acuerdo con la versión preliminar de un artículo publicado por medRxiv. Al momento del parto se detectaron anticuerpos IgG (inmunoglobulina G)contra el SARS-CoV-2 en la sangre del cordón umbilical.

En el documento titulado Newborn Antibodies to SARS-CoV-2 detected in cord blood after maternal vaccination (Anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en recién nacidos detectados en la sangre del cordón umbilical después de la vacunación materna) se especificó que el parto vaginal espontáneo fue normal a las 3 semanas de aplicar la primera dosis a la mamá.

La trabajadora de salud de primera línea dio a luz a una niña vigorosa y saludable con una evaluación subsiguiente del niño sano. “Se tomó una muestra de sangre del cordón inmediatamente después del nacimiento y antes del parto de la placenta con 0.5 ml extraídos en un tubo de tapón rojo para el suero.

El suero se envió para la prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 a la proteína Spike», según lo realizado por Labcorp en Estados Unidos. Luego, «la madre que ha estado amamantando exclusivamente, recibió la segunda dosis de la vacuna de Moderna Inc. durante el período posparto según lo normal. Cronograma del protocolo de vacunación de 28 días.”, detalla el texto.