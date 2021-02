El Papa Andrés Manuel I

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Para entender al Presidente de México, quedemos en el territorio de la comunicación política y para ello, que mejor que los discursos papales para comprender el por qué del estilo personal de “homilía” de Andrés Manuel López Obrador. No solo en las conferencias mañaneras, si no a cada paso que da, en eventos públicos o reuniones en cuadro chico.

Él siempre se muestra como Papa Andrés Manuel I, él es quien diserta, da sermones moralinos e igual que en el Vaticano, los hechos registran una estela de no acatamiento de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

La RAE dice que una Homilía (del lat. tardío homilĭa, y este del gr. ὁμιλί homilía; propiamente ‘reunión’, «trato», «conversación», «enseñanza») tiene dos caminos afines. a.- “Razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión”. b.- “Pasajes sacados de las homilías de los padres y doctores de la Iglesia católica que forman parte del oficio divino”.

1.- Tengo la sospecha de que igual que con la Iglesia de Roma, a través de siglos, lo importante es el verter sobre la feligresía los dogmas de fe. No la verdad que digan los hechos, muchas veces contra el mundo de datos, pues lo importante es la argumentación, el dejar un mensaje que salva de penas y de manera permanente, te ofrece el paraíso en algún futuro no determinado.

2.- Un sitio mágico donde la vida eterna permite No Sufrir, No parecer Dolor, No tener Problemas. Aburrido dirían algunos, pero ese es el éxito de Andrés Manuel López Obrador. Ofrecer igual que El Papa, un futuro donde la síntesis es como otras religiones pretendidas. ¡Pare de sufrir!

3.- Por eso es que apelar al amor, a unidad, a la espiritualidad de los mexicanos es tan exitoso. Agarre el discurso que usted quiera del Papa Francisco I y compruébelo Usted Mismo. ¿No es así el estilo papal? Pausado, lento, inquisidor, sumario, absoluto, contundente y a la vez amoroso.

4.- Y no creo que está suerte de «Acrónimo» sea casual cuando se eligió que el Movimiento de Regeneración Nacional sea Morena, en alusión simbólica a lo que significa para todos los mexicanos, en la presencia de la Virgen Mo-Re-Na.

5.- Respondemos así, a lo que pensamos es una apuesta superior sobre la realidad del coronavirus y la idea de que la moral, la ética, el amor, fe harán la diferencia; insisto, no obstante la falta de vacunas, la dudosa gestión de la compra de las mismas, la falta de equipo, medicinas y la verborrea de que todo está bien.

6.- Que si la Pandemia ya se detuvo, que vamos bien, es cierto, para los que aman los dogmas de fe, porque además, así lo dice el Santo Padre Nacional.

7.- Es afirmación o es pregunta, pero revisen ustedes, partidos, personalidades políticas, grupos de arriba y de abajo y respondan, por qué los niveles de crédito de AMLO, quien mantiene un discurso que ofende a la inteligencia colectiva de los mexicanos, de sus adversarios y de la academia progresista, la no bananera ni de conveniencia económica.

8.- ¿Quién en el planeta Tierra le dice a sus seguidores mascotas y le defienden? Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, esta es otra historia que estamos preparando para poder boxear con Chairos, diputados del sur y uno que otro trasnochado bajo contrato.

LO MEJOR DE CADA CASA…

Y nos fuimos al sur a revisar cómo andan las cosas y nos parece interesante que Lalo Hernández y Olga Sosa sigan en espera de indicaciones, en el supuesto de que están encuestando, aun cuando los mismos amigos de Morena tienen dudas de, si son reales o designaciones misteriosas.

Y así están todos, en todos los lugares, con la certeza única que los alcaldes Mario López de Matamoros y Adrián Oseguera si van a competir, pero de ahí para abajo, todo sigue muy nebuloso.

Y ya que estamos en la zona, pues igual siguen esperando indicaciones los Morenos de Altamira y Madero por los que se refiere a las diputaciones locales que en el PAN como preponderante ya está duro y tupido en el territorio, con el respectivo sigilo ante la ley.

Jaime, Joaco, Carlos, Ciro, Elizabeth y la alcaldesa Alma Laura Amparan, están a todo vapor y que nadie se sorprenda.

Del cuarto piso.- Y tiene razón el secretario del Ayuntamiento de Victoria, César Saavedra Terán, en un tema que debería ser para todos. Los ciudadanos deben evitar adquirir un predio en terrenos irregulares.

Y pues en el mismo sentido aguas, con esta idea de que como quiera la autoridad todo lo resuelve. Lo que está irregular siempre tiene el problema de que el agua, el drenaje, la pavimentación, la electricidad tarda. Así de sencillo y terrible.

