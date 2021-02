Las malditas redes sociales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Sin duda alguna, las redes sociales se han convertido en la herramienta de comunicación más poderosa para los ciudadanos. Ahí, todos emitimos una opinión, decimos lo que estamos haciendo, compartimos momentos personales y también cuestionamos lo que, a nuestro parecer, merece una crítica.

Pero también las redes han sido usadas por gobiernos, instituciones, políticos, delincuentes y algunos usuarios para denostar, acosar, difamar, extorsionar y falsear información.

En tiempos de campañas políticas, los equipos de los candidatos las crean para difamar a los adversarios o para denostar y acosar a los críticos. Los propios gobiernos, tanto el federal, como el estatal y el municipal tienen equipos especiales a discreción que se encargan de acosar o calumniar a las voces disidentes.

Eso es inocultable.

En este espacio nos hemos pronunciado en otras ocasiones por la regulación de las redes, principalmente para evitar eso que comento líneas arriba y que vale la pena repetir: denostar, acosar, difamar, extorsionar, calumniar, así como evitar las llamadas “Fake News” y hasta eliminar el mercado negro, es decir, la venta clandestina de algo prohibido.

No se trata de callar a nadie ni coartar la libertad de expresión, sino establecer bases para evitar que las redes sociales sean el punto para hacer campañas que pongan en riesgo la integridad de alguien. Porque hay que recordar que esa libertad de expresión, también tiene sus límites.

No se trata de callar al crítico, pero sí al difamador. No se trata de no permitir que hablen bien o mal del gobernante, pero sí al acosador. No se trata, pues, de apagar las voces, pero sí de establecer ciertos límites que lastimen a terceros.

Esto viene a colación por la iniciativa del senador de Morena Ricardo Monreal, en la cual plantea regular las redes sociales. Iniciativa que aún no presenta en la Cámara alta, pero que ha generado mucha polémica.

El documento que él mismo hizo público, consta de 52 cuartillas en las que se proyecta modificar y/o adicionar 12 artículos en la Ley y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La mayoría de esas reformas van encaminadas precisamente a lo que se señalaba en un principio, es decir, evitar el odio, la difamación, la delincuencia y las noticias falsas en las redes.

Sin embargo, hay dos preceptos en los que sí se plantea que el gobierno sea quien determine quien sí y que no puede ser usuario y que, en el momento que quieran, establecer si cierran las empresas que ofrecen ese servicio, es decir, permitir que exista Facebook, Twitter, Youtube o Instagram en el país. Eso es lo que da miedo.

Se trata del artículo 175 de dicha Ley, en donde se pretende que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien determine si otorga permiso a esas empresas para desarrollar sus redes. Que ese mismo Instituto sea quien determine quién viola las normas o hace mal uso de las redes. Que sea el gobierno quien se encargue de dictaminar quien fomenta el odio o difama. Que sean ellos quienes decidan cuáles cuentas eliminar y cuáles no, creando para ello una especie de “juzgado” o “tribunal” que bajo sus propios criterios indiquen el rumbo de estas herramientas virtuales.

En pocas palabras, pretende que sea el Gobierno federal el que dicte la manera en que podamos usar las redes.

Así de peligrosa es.

EN CINCO PALABRAS.- Casi, casi como en Venezuela.

PUNTO FINAL.- “A los gobernantes les hace falta como asesores gente con inteligencia, no políticos sin chamba”: Cirilo.

