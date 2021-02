Mon Laferte podría ser multada por pintar un mural en un sitio histórico

«Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor», compartió la intérprete al presentar su obra. «Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno, me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla para seguir pintando a 12 metros de altura».

Pese a la buena recepción de sus seguidores, el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunció y aseguró que Mon no solicitó su autorización para ejecutar la obra, invitándola a regularizar la situación.