Refuta Canirac al Hangar; pide probar señalamientos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Jorge Bello Méndez, lamentó que en su defensa la gerencia del restaurante Hangar haya generalizado al descalificar a ese organismo y asegurar dentro de éste hay quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, al mismo tiempo que pidió nombres y pruebas.

Aunque aseguró que hasta ese momento, 13:00 horas del miércoles, no había recibido físicamente la carta en que se hacen esos señalamientos, el empresario dijo haberse enterado del contenido por terceras personas.

«Estoy de acuerdo con la opinión de la gerente, en el sentido de que ningún negocio está por encima de la ley, que fue lo que manifesté en la nota que señalan, creo que eso no peca ni incomoda», comentó.

Sin embargo dijo estar en total desacuerdo cuando aseguran que no están afiliados, porque han analizado la misión y la visión de la Canirac y que los afiliados no predican con el ejemplo, por lo que considero que no se vale hablar al aire.

«Tendría que especificar la gerente sobre qué negocios o empresarios en particular no lo hacen (predicar con el ejemplo), porque es absurdo hablar en términos generales ya que se daña a la industria restaurantera, por la que como representante de la Cámara sí meto las manos al fuego», apuntó.

Bello Méndez subrayó que en la industria restaurantera organizada, hacen todo lo posible por cumplir con todos los lineamientos que les ha marcado particularmente por parte de las secretarías de Finanzas y de salud.

«Insisto creo que sí está mal hablar al aire y decir que la mayoría de los negocios no cumplen con esas obligaciones, reitero que nadie está por encima de la ley, todos debemos de cumplirla, la Cámara pide un piso parejo, desconozco cuáles hayan sido las sanciones a ese establecimiento y si realmente lo ameritaban o no», precisó.

Refirió que fue cuestionado respecto a que si todos deberían ser tratados de igual manera y respondió que sí, «fui muy claro al decir que sea quien sea el dueño del restaurante, porque honestamente lo desconozco, debemos ser muy cuidadosos con respetar al máximo la ley»

Para concluir, Bello Méndez comentó que «desde el primer día de mi encargo al frente de la Canirac, he buscado que en todas las instituciones públicas a las cuales estamos sujetos nosotros, tengamos un piso parejo y eso la verdad no le duele a nadie, simplemente es un comentario de que todos debemos estar sujetos a la misma ley».