Basquetbolistas desesperados

Arnulfo Mata Huerta.-

Julio César Rodríguez, es uno de los jugadores de vasta experiencia que tiene el deporte ráfaga en nuestra Ciudad porque a través de los años ha participado en series estatales, regionales y nacionales y nos da sus puntos de vista como la pandemia los ha frenado para seguir desplazándose en la duela.

El veterano de las duelas nos comenta que no los dejan jugar como lo hacen otras disciplinas como el futbol, beisbol y softbol.

El Diario de Victoria le solicitó una entrevista para que expresara su opinión sobre cómo los jugadores veteranos están pasando las “de Caín” y ya su condición física no es igual como en otros tiempos.

He aquí las preguntas y respuestas de este magnífico jugador que defiende con honor al campeonísimo Tortillería El Vagón.

¿Julio cómo han sentido la pandemia que azota a Tamaulipas y en especial a Victoria?

“Si nos afecta a todo mundo, más a los deportistas que tienen un ritmo de vida ya planeado. En este caso los basquetbolistas de la categoría Veteranos que cada fin de semana teníamos ya un día para practicar y ejercitar el cuerpo o desestresarnos de la rutina de trabajo, nos viene a cortar la rutina que llevábamos por años jugando cada fin de semana, algunos tenían acción deportiva entre semana y otros nada más el sábado”.

¿Qué dice su dirigente Martín Salvador López Tirado sobre esta inactividad que están sufriendo?

“Creo que como dirigente deportivo de la Liga Permanente del Issste, debe acatar órdenes sanitarias sobre la protección de los mismos jugadores, que como es sabido es Liga de Veteranos mayores de 40 años, pero llevando a cabo los protocolos de salud podríamos seguir participando en la actividad deportiva como lo hacen en otras ciudades del estado”.

¿Usted en lo particular cómo se encuentra su ánimo?

“Si me afecta en lo particular porque teníamos un ritmo de juego planeado cada semana y el hecho de llegar al fin de semana y solo estar esperando que acabe la contingencia pues se va perdiendo el ánimo”.

¿Se endurecen piernas y brazos?

“La falta de ejercicio si nos afecta, en lo particular tratamos de hacer ejercicio en casa con pesas y aparatos elípticos para seguir ejercitando el cuerpo por salud primordialmente”.

¿Qué les puede decir a las autoridades de Salud?

“Que deberían de llevar a cabo otras estrategias y no cerrar de tajo la actividad deportiva, ya que en un cuerpo ejercitado hay un cuerpo sano. Si usted ve a la gente por la calle ejercitándose (están) en peligro que un carro los atropelle, deberían de abrir las áreas deportivas, a mi punto de vista un deportista tiene defensas para recuperarse más pronto de alguna enfermedad que le aqueje, teniendo un cuerpo con un sistema inmunológico aceptable, en este caso un virus que se elimina con agua y jabón”.

¿Y cuantos años de jugar este deporte?

“39 años de practicar el basquetbol, en la primaria desde el tecer año el profesor Manuel García Chavira me invitó a practicarlo, llegamos hasta el pre nacional con la primaria Juan B. Tijerina, continuando en la Secundaria General número 2 con el profesor Manuel García Chavira, en el Cbtis 24 y el Tecnológico con el entrenador Rafael Moreno Portillo y después con los equipos Bulldogs, Vikingos, en Primera Fuerza y en Veteranos empezamos como Issste-Snte, (después) cambió a El Vagón, donde actualmente estamos jugando”.

¿Julio podría darnos su opinión sobre la ratificación del doctor Modesto Robledo como presidente de la Ademeba?

“Pues en lo particular (pienso que) esa Asociación puede elegir y reelegir internamente a quien quiera y agregar a quien quieran, pero sus nuevos integrantes deben saber que dichos miembros ocupan doble cargo, tal es el caso del director de Alto Rendimiento del INDE que fue agregado como vicepresidente en dicha Asociación, no se puede por ley, el funcionario público entraría en conflicto de intereses, (juez y parte) y no puede ejercer la doble función,

solo recordarles a las autoridades y al público y gente aficionada que tanto el doctor Modesto como la misma Asociación están suspendidos y fueron vetados mediante una Asamblea por malos manejos y por fraude y están bajo investigación, hay videos que sube Enrique Garay, comentarista deportivo a nivel nacional donde menciona lo que le digo, así como entrevistas con Agustín Villa (presidente de la FMB)”.

¿Su hijo sigue en este deporte?

“Mi hijo está en espera de que las clases se reanuden de forma presencial, en Alisal High School en Salinas California, en Estados Unidos, mientras sigue entrenando en fuerza y velocidad con un preparador físico personal que tiene y en ocasiones asiste a alguna cancha para realizar lo táctico y tiene la invitación para seguir estudiando en la Universidad del Estado de Arkansas, terminando el High School en junio de este año”.

Para terminar, ¿por qué ya no se organizan los campeonatos estatales de Primera Fuerza como hace ya varios años?

“Las autoridades (INDE) tienen una planeación de enfocarse en las categorías de Olimpiada, aún así dejaron de hacer encuentros eliminatorios llámese regionales, estatales, cambiándolas por visorias, perdiéndose muchos jugadores al entrar a universidad y los malos manejos de la Asociación que anterior comentábamos y bloqueando actividades de otras asociaciones no afines a ellos, el año pasado se pretendía hacer un Circuito Estatal en categorías juveniles y Primera Fuerza en ambas ramas, pero bloquearon la actividad (únicamente en Victoria) no prestando las instalaciones como los gimnasios de Siglo XXI y Manuel Raga, se suspendió por que Victoria no tenía instalaciones para realizar los juegos de local”.

¿Hay sí o no una Asociación Estatal de Basquetbol?

“Claro que hay, toda Liga Municipal debe estar afiliada a una Asociación, en Tamaulipas existen dos, la ABTAM (de Manuel Raga Navarro) afiliada a Ademeba y la Alianza Estatal de Basquetbol (de Dámaso García, afiliada a la Federación Mexicana de Baloncesto”.