Demanda de flores va a la baja: vendedores

Juan Martínez/Contacto

MATAMOROS, Tam.- Los comerciantes de arreglos florales reportaron que hasta el momento no se ha reflejado un importante movimiento en las ventas derivado de la temporada del 14 de febrero, pues consideran que desde este fin de semana se debe adelantar las compras para ese festejo.

Al respecto Pedro Ibarra Rivera, quien se dedica a esta actividad, manifestó que en este año el día del Amor y la Amistad, cae en domingo, de manera que no habrá tanto movimiento como en otros cuando se celebra esta fecha especial para los enamorados entre semana.

“En lo particular solo tengo nueve arreglos pedidos para el día 14, ha estado muy tranquilo, la gente como que no se quiere animar porque cae en domingo, no hay oficinas, no hay bancos, no hay escuelas, no hay fábricas, de manera que no sabemos cómo vaya estar el ambiente”, dijo.

Mencionó que incluso los proveedores reportaron que no hay muchos pedidos porque los comerciantes no están demandando la mercancía como antes, sobre todo porque los precios de las flores están al alza.

Puso el ejemplo que los arreglos de 24 rosas se pueden vender por arriba de los 650 pesos, en tanto que el de 12, oscila entre los 350 y los 450 pesos, al depender del tipo de establecimientos y al depender del tipo de base que se utiliza.

“Yo le deseo la suerte a todos mis colegas, yo me desespero, pero a la vez me retracto de mi desesperación, porque ahorita hay que echarle ganas y a conformarse con lo que se pueda ganar debido a que no estamos para llenar un costal con dinero”, agregó.