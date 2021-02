Demián Bichir se enfrenta a las pérdidas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

El actor mexicano Demián Bichir perdió trágicamente a su esposa, la actriz y modelo canadiense Stefanie Sherk, quien falleció el 20 de abril de 2019 a los 37 años. Poco después, ese mismo año, Robin Wright le preguntó al actor si estaría interesado en protagonizar con ella su ópera prima, la película “Land”.

Cuando Bichir se percató de que la historia era sobre dos extraños recuperándose de las pérdidas de sus respectivos cónyuges e hijos, Wright dice que el actor mexicano nominado a un premio Oscar, sintió que “tenía que hacerlo”.

“Todos sufrimos alguna pérdida irreparable. Sí o sí, en algún momento de nuestras vidas eso es algo que va a ocurrir, querámoslo o no. Es un hecho. Ya sea que pase temprano o tarde en la vida, nunca estamos preparados”, expresó Bichir al hablar sobre “Land”.

En la película, Wright interpreta a Edee, una mujer que perdió a su marido y su hijo en un tiroteo en masa y que, al sentirse incapaz de lidiar con la pérdida, se muda a una cabaña apartada en las montañas. Ahí conoce al personaje de Bichir, un hombre que perdió a su esposa y su hijo en un accidente automovilístico.

“Yo muchas veces digo que los personajes a veces me encuentran, vienen a mí. Y cuando Robin me invitó a esta aventura, fue prácticamente lo que pasó cuando George Clooney me invitó a hacer ‘The Midnight Sky’. Esas dos películas lidian con los mismos temas”, dijo el actor mexicano.