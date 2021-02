Despiden a actriz de ‘The Mandalorian’ por comentarios ofensivos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una de las series más populares de los últimos años es sin duda “The Mandalorian», lo que no la exenta de la polémica, ya que ahora las cosas se han puesto un poco complicadas en lo que respecta al elenco de la serie, sobre todo con Gina Carano, quien interpreta a Cara Dune en el drama de opera espacial.

Lucasfilms (propiedad de Disney), a través de un comunicado informó que la actriz ya no forma parte del reparto del programa, después de que ella compartiera una serie de comentarios en redes sociales que un sector del público encontró como antisemitas.

Carano se ha visto envuelta en la polémica en los recientes días y su aparición en “The Mandalorian” ha sido descartada por completo para el futuro. En un comunicado emitido por Lucasfilms, el estudio reveló que dieron por terminada la relación laboral con la actriz.

UN portavoz de la casa productora señaló que no es empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro… sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables.

La actriz formaba parte del elenco principal de la serie creada por Jon Favreu en la cual encarnaba a Cara Dune, la ex soldado rebelde oriunda de Alderaan. Con esta decisión, también se caerá su participación en la serie” Rangers Of The New Republic”, un spin-off en el que ella asumiría un rol más protagónico. Por el momento, no se ha informado qué planes se tiene para ese contenido tras la decisión de los productores.

Gina Carano compartió a través de su cuenta de Instagram algunas publicaciones que los usuarios tomaron como antisemitas. En sus historias, la actriz posteó una imagen que comparaba entre las diferencias políticas en Estados Unidos con el trato los judíos en la Alemania Nazi.

En su publicación decía: “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos, incluso por niños… la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”.

Hay que resaltar que la actriz no fue quién escribió íntegramente ese texto, sino que ella los compartió en sus historias de Instagram. En algunas capturas de pantalla que circulan en redes sociales, se alcanza a distinguir que las publicaciones originales serían de un perfil llamado @warriorpriestgympodcast (arriba pueden ver la imagen).

Después de darse a conocer los posteos compartidos de Gina, inmediatamente se hizo tendencia el hashtag #FireGinaCarano en redes, con lo que pedían el despido de la artista de The Mandalorian.

