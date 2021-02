“Hemos comprado suficientes vacunas para todos los estadounidenses”: Biden

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Gobierno de Estados Unidos aseguró contratos para la compra de 200 millones de dosis de vacunas contra el covid-19.

Esto significa que ya hay vacunas suficientes para todos los estadounidenses.

“Hemos comprado suficientes vacunas para vacunar a todos los estadounidenses”, aseguró Joe Biden.

La compra de los 200 millones de dosis, incluye 100 millones de vacunas de Pfizer y 100 de Moderna

Esto eleva el suministro total de Estados Unidos a 600 millones, aseguró Biden.

“Ahora estamos en camino de tener suficiente suministro para 300 millones de estadounidenses para fines de julio”, dijo.

Dado que las vacunas Pfizer y Moderna requieren dos inyecciones para su eficacia, 600 millones de dosis se traducen en 300 millones de vacunas individuales.

La población de Estados Unidos asciende a aproximadamente 331 millones de personas, por lo que, expertos adelantaron que la promesa de Biden de la vacunación universal es realista.

BREAKING: "We've now purchased enough vaccine supply to vaccinate all Americans," President Biden says after announcing the purchase of 200M more coronavirus vaccines (100M Moderna, 100M Pfizer).

"We're now on track to have enough supply for 300M Americans by the end of July." pic.twitter.com/lGXtxFtKCP

— NBC News (@NBCNews) February 11, 2021