Lambda García buscaría un vientre de alquiler para convertirse en padre

Debido a que en este momento se encuentra muy feliz y estable con su pareja, el conductor no descartó que en los próximos años pueda convertirse en padre con la ayuda de un vientre de alquiler.

Al escuchar la pregunta sobre si deseaba tener hijos, Lambda descartó adoptar a un menor y manifestó: «En un futuro me encantaría (…) me gustaría tener míos… sí, le pediría el favorcito a una amiga».

El conductor aseguró que por ahora solo es una idea, ya que necesitaría planear muy bien las cosas antes de dar un paso como ese.

«Mira no sé lo que se pueda hacer, lo que pueda pasar, me gustaría tener hijos, me gustaría tener mis hijos, me gustaría casarme, son cosas que pones al viento y lo que venga estoy feliz», destacó Lambda.

Finalmente, dijo que a pesar de tener estos planes aún no investiga completamente todas las posibilidades que tiene para convertirse en padre en unos 5 o 6 años.

Con información de: mty.telediario.mx