Pandemia desintegra a una familia circense

Juan Hernández/El Sol de Tampico

CIUDAD MADERO, Tam.- A días de debutar en una populosa colonia al norte de Ciudad Madero, casi en los límites con Tampico, las luces y risas del circo se apagaron, después de ser notificados que por cuestiones de la pandemia no podían iniciar con la temporada.

Don Mauro Hernández Quintanar, propietario de Espectáculos Galtuk Circus, señala que nunca imaginó que esta situación se alargara demasiado, orillándolos a perder casi todo lo que lograron en diez años.

Señala que en estos casi 11 meses de contingencia sanitaria han tenido que realizar múltiples actividades para poder solventar los gastos; desde vender verduras hasta rentar un taxi, lamentablemente la suerte les dio la espalda.

“Somos una familia, cinco hijos, dos mujeres y tres varones, mi esposa y yo, como pudimos empezamos a buscar trabajo, primero empezamos a vender verduras con la camioneta que teníamos, desgraciadamente nos la chocaron por andar despacio, nos la chocaron en mayo, todavía está en el taller, pero gracias a Dios nos respondieron” indicó.

Menciona que debido a la situación que ha llevado al cierre de muchos negocios, tres de sus hijos no lograron encontrar una fuente de empleo, viéndose en la necesidad de emigrar a la Sultana del Norte en busca de una mejor suerte

Hernández Quintanar relata que su aventura en el espectáculo circense inició en el 2005 cuando fue contratado como operador y a lo largo de cinco años aprendió este oficio, desde acomodar las butacas hasta administrar un circo.

“Tenemos como diez años, desde el 2011 que empezamos por Guadalajara, primero la típica me voy de trabajador, de chofer, me gano la confianza de la empresa, un circo muy grande Hermanos Suárez que traía 30 y tantos animales, yo aprendí a tratar animales a los trámites de Hacienda, también me hice administrador, de todo aprendí en el circo”, externó.

Don Mauro, menciona que tenían pronosticado que para el 20 de marzo arrancarían con la temporada en los terrenos que se localizan en las inmediaciones de la colonia ampliación Revolución Verde.

Lamentablemente el 15 de marzo, las autoridades determinaron que era necesario cancelar eventos y cerrar espacios públicos para evitar la propagación del covid-19, siendo esto un duro golpe para la familia.

“Somos de Tampico, Tamaulipas, nos agarró aquí la pandemia, de hecho, aquí estábamos trabajando, el ayuntamiento nos proporcionó esta área para trabajar e incluso nos daban permisos, todos los trámites, lamentablemente nos agarró la pandemia y aquí quedamos”, mencionó.

Señala que Espectáculos Galtuk Circus daba trabajo además a los integrantes de esta familia a siete personas más, quienes se encargaban de montar y desmontar las carpas, además de realizar otras actividades.

Debido al tiempo que llevan parados los vehículos y todo el mobiliario, poco a poco se ha ido deteriorando, sin que puedan hacer algo por la falta de ingresos, viendo como cada día se va el esfuerzo de diez años de trabajo.

“Esperemos que sea pronto porque el material se está deteriorando, la verdad de las cosas, no tenemos para darle una ‘manita’ una pintada, las lonas fuimos a Guadalajara a trabajar para comprar una lona, nos dieron cinco años de garantía, yo creo cuando abramos ya va a tener unos dos”, citó.

