Piden Bomberos no prender anafres para mitigar el frío

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ernesto H. Salgado

MATAMOROS, Tam.- Ante la inminente llegada de un nuevo frente frío con temperaturas extremas, Azael Hernández, comandante en turno del Cuerpo de Bomberos, recomendó a las familias no encender fogatas o calentones en el interior de sus casas, por el peligro que ello representa y que pone en riesgo la vida de los ocupantes de esas viviendas.

Entrevistado luego de atender una falsa llamada de auxilio en el Centro de la ciudad, en donde sólo se quemaba basura en el interior de una casa, el comandante Hernández dijo que el frente frío que se espera llega con temperaturas de dos o menos grados por lo que recomienda a la gente extremar sus precauciones.

“Lo recomendable es que la gente no intente combatir el frío enciendo calentones o anafres en el interior de las casas o prendiendo fogatas en los patios, esto puede provocar la muerte y la generación de incendios”.

Y terminó diciendo “la quema de basura en los patios o aceras provoca la movilización de elementos del cuerpo de Bomberos para atender situaciones que no requieren su intervención quitando la oportunidad a otras llamadas que pueden realmente ser importantes”.