Suelta la sopa y serás libre

Jaime Luis Soto.-

Este miércoles comenzó a difundirse la noticia de que es muy posible que las autoridades mexicanas lleguen a un acuerdo con ROSARIO ROBLES, para que se le acelere su proceso penal y pueda salir pronto libre a cambio de que suelte la sopa.

Es decir, si todo le sale a pedir de boca, la extitular de la SEDESOL y de la SEDATU muy pronto alcanzaría su libertad y así disfrutar la dolce vita, como LOZOYA.

Según lo trascendido, el acuerdo sería a través de un “criterio de oportunidad” o procedimiento abreviado, que incluiría, tipo combo, denunciar a altos funcionarios del sexenio anterior a cambio de una pena reducida.

Para el ciudadano común, este tipo de acuerdos levantan muchísima suspicacia, pues se considera increíble cómo, a cambio de que suelten la sopa, quienes son acusados de presuntos actos de corrupción pueden obtener su libertad.

¿Lo ideal no sería meter a todos los corruptos al bote sin negociar con ellos…? Es pregunta, que conste…

Aparte, se está viendo que a quienes salen libres, tras esos simpáticos acuerdos, no se les quita la lana que presuntamente se agenciaron del erario público. Ah, pero para que no vuelvan a hacer travesuras se les aplican inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que solo les provocan risa.

Además, han cambiado mucho los tiempos. Antes, las autoridades investigaban y escarbaban para obtener datos, informes, pruebas y todo lo necesario para castigar a los exfuncionarios corruptos.

Hoy, simplemente negocian con ellos y que el mundo siga girando. Peor aún, se duda que se castigue a quien llegue a señalar ROBLES BERLANGA tras el posible acuerdo.

Aguas con ese tipo de acuerdos. La ciudadanía pudiera llegar a pensar que las intenciones de la 4T de castigar a quienes supuestamente desviaron recursos en el pasado, al final de cuentas sea puro show mediático.

En fin…

El que sigue con su optimismo al máximo nivel es el profesor y dirigente estatal del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, quien no quita el dedo del renglón en el sentido de que habrán de obtener un buen porcentaje de votos, tanto en las elecciones federales como estatales.

Según MELÉNDEZ, tienen la confianza de que RSP logrará ganar algunas alcaldías, diputaciones locales y hasta federales, e incluso adelantó que podrían rebasar el diez por ciento de la votación.

Y se apunta que el optimismo de MELÉNDEZ va en aumento, pues hace varias semanas había dicho que su meta era llegar al menos al tres por ciento de la votación, para no perder el registro.

En el Congreso del Estado, diputadas y diputados del PAN protestaron por la propuesta de Morena -a nivel federal- para intentar regular las muy influyentes redes sociales, bajo el argumento de que atenta contra la libertad de expresión.

La diputada ROSA MARÍA GONZÁLEZ fue quien se encargó de leer el exhorto dirigido al Congreso de la Unión.

Los legisladores albiazules portaron pancartas para reprobar dicha propuesta, cuyo creador y promotor, el senador RICARDO MONREAL, está en el ojo del huracán, pues sigue con su terquedad de que esas redes sean puestas en el banquillo de los acusados.

La propuesta ha creado mucha polémica, sobre todo porque se está en pleno proceso electoral rumbo a las elecciones más grandes y trascendentales de la historia, además de una pandemia que no cede, lo que está obligando a todos los partidos y actores políticos precisamente a hacer uso de las redes sociales.

Y el que se quedó como novia de rancho fue CARLOS VILLAGRÁN, el famoso KIKO de la Vecindad del Chavo del Ocho, luego de que finalmente no pudo acceder a las candidaturas que le habían ofrecido en Querétaro, ya sea para la gubernatura o para una alcaldía.

Los dirigentes del Partido Querétaro Independiente querían que KIKO fuera su candidato para gobernador. O, por si las moscas, lo postularían para la alcaldía queretana.

Pero como no se pudo, le ofrecieron ya de perdis ser candidato a diputado local. El actor cómico tal vez se dio cuenta de que la jugada llevaba chanfle y en un comunicado dijo que siempre no le interesaba la política, alegando que no era su camino.

Ni modo…

En Ciudad Victoria, la alcaldesa PILAR GÓMEZ se reunió con los comerciantes locales afiliados a la CANACO, con quienes acordó trabajar de manera conjunta en beneficio de las familias victorenses.

El líder de la CANACO, JOSÉ LUIS LOPERENA GONZÁLEZ, afirmó que PILAR GÓMEZ, desde su llegada a la alcaldía, ha generado con sus acciones mayor certidumbre al comercio organizado de la Capital tamaulipeca, y que como comerciantes locales habrán de cerrar filas “con nuestras autoridades estatales y municipales impulsando proyectos e iniciativas de reactivación económica para la ciudad”.

La CANACO puso en marcha el programa “Febrero Rebajado”, que consistirá en ofrecer descuentos desde un diez hasta un 50 por ciento en las compras que realicen las familias victorenses en los comercios afiliados.

Se pusieron las pilas los de la CANACO, a quienes PILAR les expresó que su gobierno seguirá apoyando a los sectores productivos de Victoria.

