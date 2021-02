Marcus Ornellas explota tras críticas a su hijo por usar vestidos

Marcus Ornellas fue duramente criticado en redes sociales luego de que su hijo Diego, apareciera usando vestidos y zapatillas.

Al respecto, el actor señaló que no permitirá que otras personas emitan comentarios sobre la forma en la que él y Ariadne Díaz educan a su hijo.

«Existen dos maneras de entender esa actitud que tuvo Diego al ponerse los zapatos. Sinceramente yo jugaba con muñecas, yo jugaba más con niñas que con niños, yo creo que el problema, la maldad, la malicia, está en los adultos, en interpretar ese tipo de actitudes, o sea, en su cabeza él está se está poniendo la ropa de mamá y está bien, así como se pone los zapatos y la ropa de mamá, se pone los zapatos de papá y no hay ningún problema, jamás me molestaría de verlo poniéndose la ropa de su mamá o un vestido, él está jugando, es un juego, y si yo llego y le digo no hagas esto, (él va a decir) ‘¿por qué?”, (y le respondo) ‘porque eso es cosa de niñas’, eso para mí es un absurdo», mencionó.

Además, agregó: «Algunas personas me escribían en redes sociales criticando el pelo de Diego porque tenía el pelo largo… me molestaba muchísimo que tengan una mente tan limitada de creer que pelo largo es cosa de niña, pelo corto es cosa de hombre, y pantalón lo usa un niño y falda una niña, es muy limitado que pensemos así y es delicado que sembremos ese tipo de cosas en las futuras generaciones. Y ahora quiso cortarse el pelo porque ya se hartó de usar shampoo y acondicionador, y secarse el pelo».