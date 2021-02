México presente en la Berlinale 2021

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Agencias.-

El Festival Internacional de Cine de Berlín anunció el día de ayer las 15 películas que competirán por los Osos de Oro y de Plata, y “Una película de policías” del mexicano Alonso Ruizpalacios es la única de Latinoamérica en la lista.

El nuevo documental del director de “Güeros” y “Museo” tendrá su estreno mundial en la Berlinale, donde se medirá con producciones de países que incluyen Alemania, Francia, Rumania, Hungría, Corea del Sur y Japón.

Entre los filmes de Alemania están “Fabian – Going to the Dogs” de Dominik Graf; “I’m your man” de Maria Schrader, y “Next Door” del actor alemán-español Daniel Brühl. Hay una producción iraní-francesa, “Ballad of a White Cow” de Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, y la coreana “Introduction” de Hong Sangsoo.

Japón está representada con “Wheel of Fortune and Fantasy” de Ryusuke Hamaguchi, y Hungría con “Forest — I See You Everywhere” de Bence Fliegauf. Cabe mencionar que en la sección de cortometrajes también hay una producción mexicana en competencia.

¿Quién es Alonso Ruizpalacios?

Alonso Ruizpalacios era un niño cuando vio «¿Quién engañó a Roger Rabitt?», película que combinaba elementos de animación con acción viva, y le gustó tanto que preguntó a sus papás quién hacía eso. La respuesta fue “directores”, lo que quedó en su mente y lo impulsó a convertirse en uno.

Estudió teatro con la leyenda Ludwig Margulis, en el Foro Teatro Contemporáneo, luego estudió en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Inglaterra. Su preparación como cineasta fue de cierta manera autodidacta. Leyó decenas de libros y se montaba sus propios ciclos de cine para analizar películas.

Ruizpalacios era quien hacía cápsulas para Canal Once, lo cual le dio la agilidad para contar historias en pocos minutos. Y en 2013 decidió dar el salto a la pantalla grande con «Güeros», una película sobre tres jóvenes que van en busca de un viejo músico; le generó muchos premios, entre ellos el Ariel, San Sebastián, Morelia, La Habana y precisamente ópera prima en Berlín.