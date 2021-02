El amor en 2021

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.

En este San Valentín 2021 hay que tener en cuenta que ha salido un poco golpeado el amor, respecto al número de declaraciones de “amor eterno” que acaba en divorcio. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que los divorcios han aumentado entre los años 2000 a 2019, al pasar de siete a 32 divorcios por cada cien matrimonios.

De los matrimonios entre hombre y mujer, en un 24 por ciento de los casos el hombre es menor en edad que la mujer.

De acuerdo al censo de 2020, 38 por ciento de las personas de 15 años o más está casada, 30 por ciento es soltera y 20 por ciento vive en unión libre. Hay más viudas que viudos. Un ocho por ciento más son mujeres, y solo un tres por ciento son hombres.

De 2000 a 2020, el porcentaje de la población casada ha disminuido once puntos (de 49 a 38 por ciento). En tanto que la población en unión libre aumentó nueve puntos porcentuales (pasó de once a 20 por ciento) y la ex unida se incrementó de nueve a 12 por ciento. La población soltera permanece casi sin cambios: 31 por ciento en 2000 contra 30 por ciento en 2020.

Registros precisan que en 2019, en el país se realizaron 504 mil 923 matrimonios legales. En 501 mil 327 participan parejas de distinto sexo (heterosexuales), en tanto que tres mil 596 casos, las parejas son del mismo sexo.

En los matrimonios heterosexuales, el promedio de edad a la que se casan los hombres es a los 33 años, mientras que las mujeres se unen legalmente en promedio a los 30 años. En el 65 por ciento de los casos el hombre tiene mayor edad que su esposa, en 24 por ciento el hombre es menor que la mujer y en once por ciento ambos cónyuges tienen igual edad.

En matrimonios entre personas del mismo sexo (ya saben que el amor es ciego), la edad promedio en la que se casan los hombres es a los 36 años; mientras en las parejas de mujeres el promedio de edad es de 34 años.

Para los matrimonios que se realizan entre hombres, Chiapas, Hidalgo y Baja California Sur son las entidades donde el promedio de edad al casarse es el más bajo (29 años); mientras que en matrimonios conformados por mujeres, en Guanajuato, Chiapas y Aguascalientes se ubican los promedios de edad más bajos al momento de contraer matrimonio, con 27, 28 y 29 años, respectivamente.

En los matrimonios heterosexuales, el promedio de edad a la que se casan los hombres es de 33 años, mientras que las mujeres contraen nupcias en promedio a los 30 años. La información por entidad federativa indica que en la Ciudad de México, Veracruz, Sonora, Nayarit, Morelos, Colima, Baja California Sur y Baja California las edades promedio en la que se casan los hombres se ubican entre los 35 y 36 años. En contraste, los estados de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Yucatán muestran las edades promedio más bajas (entre los 29 y 31 años).

En las mujeres, las edades promedio más altas al momento del matrimonio se ubican en: Baja California, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Sonora y Ciudad de México (32 a 34 años); mientras las edades promedio más bajas (27 a 28 años) se observan en: Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Yucatán.

De los matrimonios entre personas del mismo sexo que se registraron en 2019, en 64 por ciento de los matrimonios entre hombres, ambos cónyuges cuentan con la misma escolaridad.

Este porcentaje baja a 60 por ciento en los matrimonios entre mujeres. Por otro lado, en los matrimonios heterosexuales, en 53 por ciento ambos cónyuges tienen la misma escolaridad, en una quinta parte (20 por ciento) el hombre tiene menor escolaridad que su pareja y en el 17 por ciento de los matrimonios el hombre tiene mayor escolaridad que la mujer. A CUIDARSE.

Azahel Jaramillo Hernandez

[email protected]