¿Qué nos van a ofrecer los candidatos?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Enrique Diez Piñeyro Vargas

Ahora que comience el periodo constitucional para que los candidatos a ocupar un cargo de elección popular empiecen a prometer cuanta cosa les venga en mente, tenemos que tener muy presente muchos aspectos y, en base a eso, tomar la mejor decisión para nuestro entorno, evitando así que sigan accediendo al poder personajes nefastos, payasos bailarines, gente sinvergüenza y, sobre todo, personas cuyo único mérito sea tener un parentesco con políticos encumbrados, producto de las circunstancias.

En un caso muy local, quienes vivimos en la Capital del estado de Tamaulipas y hemos tenido que soportar la terrible pesadilla de ser gobernados por gente insensible, incapaz, carentes de honestidad y sin ningún compromiso con su sociedad, será de vital importancia empezar a escuchar propuestas serias, que en verdad aporten a la reconstrucción de nuestra ciudad.

Sería patético que la ciudadanía volviera a darle una oportunidad al Partido Acción Nacional después del deplorable papel al frente de la administración municipal. Pero ojo, esta gente está dispuesta a todo con tal de no soltar el poder, seguir robándose el presupuesto y continuar con los jugosos negocios para sus familiares.

Cuando los aspirantes del partido azul vayan a tu casa y quieran convencerte de votar nuevamente por ellos, te invito a que les preguntes qué hicieron por ti y tu familia en los siguientes rubros:

1.- Servicios públicos.

Agua potable. El tema del agua sigue sin contar con una solución real que permita abastecer del vital líquido a los habitantes, sobre todo las colonias más marginadas, que pasan días, e incluso semanas y meses sin contar con el servicio. Mientras el Gobierno de Estado, la COMAPA y el Municipio se avientan la pelota unos a otros, seguimos con esta situación alarmante.

Limpieza pública. Tenemos un servicio de recolección de basura rebasado, mal coordinado y con una infinidad de deficiencias. Diariamente existen quejas ciudadanas exigiendo el servicio donde no se recoge la basura en semanas. Podemos abonar que mayoría de los espacios públicos y áreas verdes se encuentran sucias, sin mantenimiento, convirtiéndose en focos de infección.

Alumbrado público. Existen colonias completas sin este servicio. Esto trae como consecuencia el incremento delincuencial, el robo habitación y de vehículos, vandalismo, etcétera. En este rubro, brilla por su ausencia la falta de coordinación de las autoridades locales con la Comisión Federal de Electricidad.

Pavimentación. Sin duda, es un tema que daña seriamente la imagen de nuestra ciudad, ya que se encuentra afectada en su totalidad. Es penoso ver como en las principales vialidades, el primer cuadro de la ciudad y las colonias, tengamos que estar expuestos a que cada día amanezcamos con un nuevo bache, un socavón, o calles destruidas por el personal de COMAPA, que en su afán de reparar tuberías generan una afectación adicional a los ciudadanos.

2.- Obras de infraestructura.

¿Conoces alguna obra realizada o en proceso de trascendencia por parte de esta administración municipal?

3.- Desarrollo económico y fomento al empleo.

Los empresarios locales han sido completamente ignorados y afectados. El comercio victorense se encuentra en una severa crisis y no están contemplados programas de verdadero impacto para la reactivación económica de la ciudad por parte del Municipio. En el rubro de fomento al empleo no vemos que exista programa alguno, o no cuentan con una campaña exitosa de difusión correspondiente. Las cifras emitidas en pérdidas de empleos en la Capital por la propia Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno estatal, siguen siendo desalentadoras.

4.- Fomento al turismo.

Este rubro se encuentra completamente en el olvido. No existe un programa integral para proyectar a la ciudad o la realización de actividades encaminadas al turismo ecológico.

5.- Planeación y transparencia.

No existe una planeación que contemple recursos necesarios para llevar a cabo obras que beneficien a las colonias. En el tema de transparencia, ha quedado al descubierto en constantes ocasiones el pésimo manejo de las finanzas, los escándalos de facturas falsas tratando de comprobar servicios inexistentes, el despilfarro y favoritismo a los familiares y amigos. Agreguemos que el anterior alcalde panista goza de impunidad y cobra como subsecretario en el Gobierno del Estado, en lugar de estar en la cárcel.

6.- Gestión de recursos federales.

No se cuenta con personas adecuadas que tengan la capacidad de elaborar proyectos y realizar gestiones en la Ciudad de México para atraer recursos económicos. Esos recursos y programas, aplicables a los municipios, existen.

Te pido de favor que tengas presente todo esto cuando los candidatos del PAN tengan la desfachatez de querer convencerte diciendo que ahora sí se van a poner a trabajar y que les interesa mucho el progreso de la ciudad. Tendrás una hermosa oportunidad de ponerlos en su lugar y decirles sus verdades.

Ciudad Victoria pasa por su peor momento. Necesitamos poner un alto a tantos atropellos, a tan insensibilidad e incompetencia de las autoridades. A través de nuestro sufragio podemos cambiar el rumbo de la Capital. Nuestra ciudad merece otro trato.

“Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas”.- Paulo Coelho.