Trump avisa que su movimiento “acaba de empezar”

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida a su absolución en el juicio político en su contra en el Senado y avisó de que su movimiento para “hacer a EU. grande de nuevo” (“Make America Great Again“) solo “acaba de empezar”.

Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para ‘Hacer a EE.UU. grande de nuevo’ solo acaba de empezar”, señaló en un comunicado.

“En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. ¡Nunca ha habido nada igual!”, recalcó Trump.

Trump fue absuelto este sábado por el Senado de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero, una de las jornadas más convulsas de la historia del país y en la que murieron cinco personas.

La votación final quedó con 57 a favor de la condena y 43 en contra, unas cifras insuficientes para los demócratas que necesitaban una mayoría de 67 votos para condenar al examandatario.

